Η μία 17χρονη κατέληξε και η δεύτερη παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι εξετάζουν οι αρχές για το τραγικό συμβάν.

Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ηλιούπολη, έπειτα από πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι δύο ανήλικες, γεννημένες το 2009, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ φέρεται λίγο πριν από την πτώση να είχαν κλειδώσει την πόρτα που οδηγεί στον χώρο της ταράτσας. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι δύο κοπέλες έπεσαν μαζί στο κενό από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με την EΡT, η μία από τις δύο 17χρονες υπέκυψε στα τραύματά της και έχασε ακαριαία τη ζωή της. Η δεύτερη ανήλικη μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Πώς συνέβη η τραγωδία – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η δεύτερη 17χρονη

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, συλλέγοντας καταθέσεις από κατοίκους και άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των κοριτσιών. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθεί και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε του περιστατικού. Η είδηση «πάγωσε» την τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη γειτονιά.

Την ίδια ώρα, η δεύτερη 17χρονη παραμένει νοσηλευόμενη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι γιατροί καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, ενώ η ομάδα των θεραπόντων ιατρών παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη, καθώς η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Η ανήλικη φέρει βαρύτατα τραύματα από την πτώση και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών, με τους γιατρούς να αξιολογούν διαρκώς την κατάστασή της.

Τι ερευνούν οι αστυνομικοί

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται λεπτομερείς αυτοψίες και συλλογή στοιχείων από τον χώρο από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Οι καταθέσεις μαρτύρων, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των κοριτσιών, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών.

