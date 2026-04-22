Από το τροχαίο στην Ηλιούπολη είχε χάσει τη ζωή του ένας 64χρονος.

Στο Α' Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής εμφανίστηκε σήμερα (22/04) αυτοβούλως ο 49χρονος οδηγός που φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν μοτοσικλετιστή τη Δευτέρα του Πάσχα (13/04) στην Ηλιούπολη.

Το δυστύχημα συνέβη στις 08:05 το πρωί στην διασταύρωση των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο 64χρονος αναβάτης της μηχανής, ο οποίος διακομίσθει στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο φαίνεται ένα πράσινο αυτοκίνητο να κινείται δίπλα στη μηχανή, χωρίς ωστόσο να προκύπτει με σαφήνεια αν υπήρξε επαφή μεταξύ των δύο οχημάτων. Αμέσως μετά το ατύχημα, από το όχημα κατεβαίνουν ο οδηγός και ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι πλησιάζουν τον τραυματισμένο αναβάτη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός επιστρέφει στο αυτοκίνητο, το μετακινεί και το σταθμεύει σε μικρή απόσταση. Παρότι παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο, στη συνέχεια αποχωρεί, με τις αρχές να τον αναζητούν μέχρι σήμερα που παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.