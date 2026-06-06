Ο διπλός συμβολισμός της επιλογής Κυρανάκη στο «τιμόνι» της Ν.Δ.

Μίνι ανασχηματισμό προκαλεί η απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να βάλει «τιμονιέρη» στη Ν.Δ. έναν υπουργό. Τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κίνηση με διπλό συμβολισμό.

Τι συμβολίζει η επιλογή Κυρανάκη για τη Ν.Δ.

Πρώτον, δείχνει την διάθεση για τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος εκ μέρους του πρωθυπουργού. Αφού ως γνωστόν ο Κ. Κυρανάκης προέρχεται από τους 30ρηδες που στήριξαν εξ αρχής τον Κ. Μητσοτάκη και ανδρώθηκαν πολιτικά επί ημερών του.

Δεύτερον, την ομολογία του Μαξίμου ότι το κόμμα υστερεί σε πολλές περιφέρειες και ότι η επανασυσπείρωση σε συνθήκες εκλογικού πολέμου απαιτεί πολύ και συστηματική δουλειά. Από ένα πρόσωπο, που μπορεί περάσει αποτελεσματικά την «γραμμή» της κυβέρνησης και να μαζέψει - στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό - εκλογικές απώλειες.

Έρχεται μίνι ανασχηματισμός

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Η «τρύπα» που αφήνει στο κυβερνητικό σχήμα η μετακίνηση Κυρανάκη σε συνδυασμό με την τραγική απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ν. Ταγαρά ανοίγουν τον ασκό των σεναρίων για ευρύ ανασχηματισμό. Με τις πληροφορίες του Dnews να επιμένουν ότι δεν επίκεινται σαρωτικός ανασχηματισμός. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν ηχηρές - έστω σημειακές - αλλαγές.

Σενάριο μετακίνησης του Παύλου Μαρινάκη στο Μεταφορών

Όπως για παράδειγμα, το σενάριο που θέλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να παίρνει το χαρτοφυλάκιο του Κώστα Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών. Με τον πρωθυπουργό να πετάει για τις ΗΠΑ και κανείς να μην μπορεί αυτή τη στιγμή είτε να επιβεβαιώσει είτε να διαψεύσει μία τόσο σημαντική αλλαγή.

Το σκεπτικό μιας τέτοιας πιθανής μετακίνησης δεν φαίνεται να συνδέεται τόσο με μία αιφνιδιαστική στροφή του Κ. Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο αλλά με την εδραία πεποίθηση του πρωθυπουργού ότι το χαρτοφυλάκιο των τρένων μετά την τραγωδία των Τεμπών κρίνεται απόλυτα κρίσιμο στον δρόμο για τις εκλογές.

Θέλει βαρύ όνομα για να τρέξει την ασφάλεια των τρένων

Εν ολίγοις, ο πρωθυπουργός που θέλει να δείξει στην κοινωνία ότι έχει σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των τρένων, δεν φαίνεται διατεθειμένος να τοποθετήσει στο συγκεκριμένο υπουργείο έναν απλό βουλευτή. Αλλά κάποιο βαρύ όνομα, είτε υπουργό, είτε νεότερο πρόσωπο με αναγνωρισμένα καλή πορεία όπως ο Π. Μαρινάκης.

Εξάλλου τυχόν μετακίνηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Μεταφορών, που θα μπορούσε να εκληφθεί ως «τίτλοι τέλους» της κυβερνητικής θητείας - αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει 40 ημέρες πριν από τις εκλογές εφόσον πολιτεύεται - αντικρούεται από το παρακάτω επιχείρημα. Από όσους επιμένουν ότι ο Μητσοτάκης εκλογές δεν πρόκειται να κάνει, αν δεν έχει μπει το νερό στο αυλάκι σε σχέση με την ασφάλεια των τραίνων. Αν δεν αρχίσει η παραλαβή νέων τρένων, αν δεν ολοκληρωθεί η 717 λόγω Ντάνιελ και αν δεν γίνει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.

Αποκλείονται καραμπόλες με Σκέρτσο και Θεοδωρικάκο

Με το «μυστήριο» του επόμενου υπουργού Μεταφορών να αιωρείται, καλά πληροφορημένες πηγές του Μαξίμου αποκλείουν - προς ώρας - καραμπόλες όπως την μετακίνηση του Άκη Σκέρτσου στην θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ή την μετακίνηση του Τάκη Θεοδωρικάκου στο Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση - υπό κανονικές συνθήκες - η απομάκρυνση του Παύλου Μαρινάκη από το νευραλγικό πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου θα πρέπει να είναι μία κίνηση καλά ζυγισμένη, αφού κατά κοινή ομολογία έχει πετύχει στο πόστο του…

Υποψήφιοι για την θέση του Ν. Ταγαρά

Υποψήφιοι για την επίσης «κενή» νευραλγική θέση του Νίκου Ταγαρά στο υφυπουργείο Περιβάλλοντος είναι οι βουλευτές Μαριλένα Σούκουλη, ο Δ. Σταμενίτης και Μ. Σενετάκης. Όλοι με γνώσεις μηχανικής. Κι αν όλα τα παραπάνω σενάρια μένει να αποδειχθούν μέχρι την Πέμπτη, οπότε και θα ανακοινωθούν οι αλλαγές και θα αποκρυσταλλωθούν οι αποφάσεις του πρωθυπουργού (αμέσως μετά την εκλογή νέου Γραμματέα στο κόμμα), μία νέα προσθήκη στο κυβερνητικό σχήμα πρέπει να θεωρείται βέβαιη.

Επανέρχεται ο Τ. Χατζηβασιλείου στο υπ. Εξωτερικών

Ποια προσθήκη; Αυτή του Τ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος απαλλαγμένος από τις κατηγορίες εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει στο υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την απόφαση του Μαξίμου να επανασυστάσει το χαρτοφυλάκιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που είχε καταργηθεί μετά την αποχώρηση του Μ. Βαρβιτσιώτη το 2023 από το υπουργείο. Κίνηση που κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να γίνει η προετοιμασία της Ελλάδας για την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας τον Ιούνιο του 2027.

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ο Βορίδης

Οι ειδήσεις για τις πιθανές μετακινήσεις ή αξιοποιήσεις κυβερνητικών στελεχών δεν σταματούν εδώ. Βέβαιη πρέπει να θεωρείται η απενεργοποίηση του Μ. Βορίδη οι μετοχές του οποίου βρίσκονται πολύ ψηλά μετά την επιχείρηση «σκούπα» που σχεδίασε και εκτέλεσε για να τελειώσει - τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο - σειρά σκανδάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο Μάκης Βορίδης προαλείφεται βραχυπρόθεσμα να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Επιτροπή που έχει δίμηνο ορίζοντα λειτουργίας αφού αναμένεται να συγκροτηθεί την Τετάρτη με στόχο να έχει παραδώσει το τελικό πόρισμα της στις 4 Αυγούστου. Την ημέρα που θα κλείνει η Βουλή για καλοκαίρι.

Και στο βάθος ευρύς ανασχηματισμός

Και λέμε βραχυπρόθεσμα διότι μακροπρόθεσμα ανοίγονται και άλλοι ορίζοντες. Ο πρωθυπουργός μπορεί να μην κάνει τώρα ευρύ ανασχηματισμό διότι θέλει να κρατάει ανοιχτό και το ενδεχόμενο των πρόωρων (για πολλούς και διάφορους λόγους) αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει, αν οι εκλογές προκηρυχθούν το 2027. Και σε αυτόν τον πιθανό τελευταίο εκλογικό ανασχηματισμό, ο Μάκης Βορίδης είναι βέβαιον ότι θα είναι «παρών».