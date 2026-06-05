Θα επιστρέψει, πιθανότατα, στο κυβερνητικό σχήμα ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών σε αυτή του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και ο θάνατος του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος ήταν υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Οι αλλαγές, ωστόσο, θα είναι μάλλον περιορισμένες και δεν θα προκύψει ευρύτερος ανασχηματισμός.

Σίγουρα θα γίνουν οι αντικαταστάσεις στις θέσεις Κυρανάκη και Ταγαρά, ενώ θα επανέλθει εκτός απροόπτου στο κυβερνητικό σχήμα ο Τάσος Χατζηβασιλείου (είχε παραιτηθεί πέρυσι τέτοια εποχή λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ) για να αναλάβει τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την Ευρωπαΐκή προεδρία που θα αναλάβει η χώρα τον Ιούνιο του 2027.

Οι αλλαγές θα γίνουν μετά την προσεχή Τετάρτη (10/6) και την εκλογή του νέου Γραμματέα της ΠΕ. Δηλαδή, πιθανότατα την προσεχή Πέμπτη ή Παρασκευή.