Ο Νίκος Ρωμανός υπεραμύνθηκε των δηλώσεων του Κωνσταντίνου Κυρανάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Αριστεράς.

«Υπάρχει όλη η διαστολή των στοιχείων, θεωρώ ότι πολύ σύντομα η Αστυνομία θα τους παραδώσει ανθρώπους αυτούς στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Νίκος Ρωμανός στα Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού υπεραμύνθηκε των δηλώσεων Κυρανάκη, ενώ έβαλε στο στόχαστρό του τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά:

Για το αν είναι θέμα ημερών οι συλλήψεις των δραστών για τις δολοφονικές ενέργειες στη Θεσσαλονίκη

«Ήδη έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά, υπάρχει όλη η διασταύρωση των στοιχείων και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα κάνει η Αστυνομία αυτό που είναι θέμα τιμής, είναι υποχρέωση της ευνομούμενης πολιτείας να παραδώσει τους ανθρώπους αυτούς στη Δικαιοσύνη».

Για τις δηλώσεις Κυρανάκη

«Θέλω να σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η Α. Νέστορα ήταν αριστερή, τι θα γινόταν αν τα Προσφυγικά είχαν καταληφθεί από ακροδεξιούς. Θα καιγόταν ή δεν θα καιγόταν η χώρα και θα είχαμε πρωταγωνιστές σε αυτά τα επεισόδια αυτούς που σήμερα βγάζουν ανακοινώσεις με ναι μεν αλλά και αστερίσκους ή δεν βγάζουν καν ανακοινώσεις όπως η κα Κωνσταντοπούλου που είχε το θράσος, την χυδαιότητα και την αθλιότητα να μιλήσει ακόμα και για προβοκάτσια. …Εγώ έχω φάει γκαζάκια στο μαγαζί μου αυτό είναι παρέμβαση; Αυτό έχει ιδεολογικό πρόσημο; Όλοι αυτοί οι τύποι βγάζουνε προκηρύξεις μετά, αν διαβάσετε τις προκηρύξεις λένε τα ίδια που ακούγονται και στο κοινοβούλιο, που ακούγονται από δυνάμεις της Αριστεράς ή της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Είναι απέναντι σε κάθε ενίσχυση της Αστυνομίας, είναι απέναντι σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, είναι απέναντι σε κάθε ξεκαθάρισμα κατάληψης, είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια να μπει τέλος σε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις εγκληματικές ενέργειες. Πριν από ενάμιση χρόνο μας έλεγαν «δολοφόνους», μας έλεγαν και μας λένε ακόμα εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους όταν αυτά ακούγονται από επίσημα χείλη μέσα στο κοινοβούλιο τότε όχι απλά χορηγείς αλλά και κάτι παραπάνω… Ο κ. Τσίπρας έλεγε «τι κακό έχουν οι μολότοφ, έχει σημαία από ποια μεριά είσαι», όλα αυτά τα είχαμε αποδεχτεί ως κοινωνία και τα θεωρούσαμε κανονικά. Τα γκαζάκια τα οποία πέφτανε στα σπίτια δημοσιογράφων και σε όλους μας τα θεωρούσαμε κανονικότητα, αυτή η κανονικοποίηση έχει ονοματεπώνυμο και έχει σφραγίδα της Αριστεράς και ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ταμπέλα της Αριστεράς».

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Για το αν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ποινική εξομοίωση στα γκαζάκια με τις μολότοφ

«Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σοβαρά με τρόπο ώστε να έχει αποτέλεσμα γιατί το να αυστηροποιείς διαρκώς το νομικό πλαίσιο όταν σε πάρα πολύ περιπτώσεις η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της και άνθρωποι τελικά αφήνονται ελεύθεροι, αναφέρομαι ακόμα και σε περιπτώσεις Ρουβίκωνα… Επίσης αυτό που άκουσα για παράδειγμα για την ενοποίηση των δικογραφιών όσον αφορά τον Ρουβίκωνα είναι κάτι αυτονόητο».