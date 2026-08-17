«Οι χιλιάδες ακάλυπτες θέσεις στον τουρισμό και τον επισιτισμό δεν μπορούν επίσης να αντιμετωπίζονται ως ένα απλό συγκυριακό φαινόμενο» σημείωνει η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της κατηγορεί την κυβέρνηση πως «για άλλο ένα καλοκαίρι «πανηγυρίζει» για τα ρεκόρ αφίξεων τουριστών και για την αυξημένη κίνηση» αλλά «με ποιο τίμημα καταγράφεται αυτή η ανάπτυξη και κατά πόσο το θετικό αποτέλεσμα αντανακλάται και στους ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο;»

Όπως σημειώει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, «οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό αποτελούν βασικό πυλώνα της τουριστικής δραστηριότητας και σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες βάρδιες, απλήρωτες υπερωρίες, ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας και διαμονής, αλλά και περιστατικά παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία απαιτούν ουσιαστικό έλεγχο και αντιμετώπιση».

Σημειώνει ακόμα πως «οι χιλιάδες ακάλυπτες θέσεις στον τουρισμό και τον επισιτισμό δεν μπορούν επίσης να αντιμετωπίζονται ως ένα απλό συγκυριακό φαινόμενο. Οι συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα, μαζί με την εποχικότητα, το αυξημένο κόστος στέγασης στους τουριστικούς προορισμούς και τη δυσκολία προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, περιστατικά εργαζομένων που αναγκάζονται να διαμένουν σε ακατάλληλους χώρους ή περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά και πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές».

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Η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση επισημαίνει πως «η ανάπτυξη της χώρας και του τουρισμού πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και από ουσιαστική προστασία των εργαζομένων. Οι άνθρωποι του επισιτισμού και του τουρισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου και για αυτό πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, μέσα σε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας και εγγύησης των εργασιακών συνθηκών» και καταλήγει ζητώντας «Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ισχυρό πλαίσιο Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, αξιοπρεπείς μισθοί και επιδόματα, ουσιαστικοί και συστηματικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας, εγγυήσεις για την παροχή αξιοπρεπών καταλυμάτων και συνθηκών διαβίωσης όπου αυτά παρέχονται, καθώς και επικαιροποίηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας».