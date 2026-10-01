Παρά την ισοπαλία, η Εθνική βρίσκεται μόνη πρώτη στον όμιλο με 7 βαθμούς.

Η Εθνική κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, είχε προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως η Ολλανδία επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο και με γκολ του Ράιντερς στο 89΄ διαμορφώθηκε το τελικό 2-2.

Παρά την ισοπαλία, η Εθνική παραμένει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.

Εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο

Η Εθνική μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά πίεσε την Ολλανδία. Μάλιστα, στο 13' ο Τζόλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Παυλίδης βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltqe3z1b3g9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λίγο αργότερα, η Ελλάδα έχασε τον Τζόλη, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξί του δικέφαλο και αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltqjp26dtc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ελλάδα συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην ολλανδική άμυνα και στο 23' ήρθε το γκολ. Ο Μασούρας πήρε τη μονομαχία, η μπάλα έφτασε στον Φώτη Ιωαννίδη και εκείνος με εξαιρετικό δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Φερμπρούχεν για το 1-0.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltqlnegteg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Εθνική συνέχισε να αμύνεται αποτελεσματικά και να ψάχνει τις στιγμές της στην επίθεση. Στο 45+2' ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ο Ιωαννίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος γύρισμα του Φαν Μπόμελ, μπήκε στην περιοχή από δεξιά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μασούρα, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltr0ion6u2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια έχοντας πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltr7lyelmkh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ολλανδία πίεσε και επέστρεψε

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα άλλαξε. Ο Τσάβι έκανεαλλαγές από την ανάπαυλα, περνώντας στον αγώνα τους Ράιντερς και Γκράβενμπερχ, και η Ολλανδία ανέβασε σημαντικά την πίεσή της.

Στο 59' ήρθε η μείωση του σκορ. Ο Φαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του Φέρμαν και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 2-1.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltrprfyl5t5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ολλανδία συνέχισε να πιέζει και στο 65' έφτασε στην ισοφάριση με τον Ντάμφρις, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ έπειτα από έλεγχο της φάσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltru1bvkweh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ελλάδα προσπάθησε να πάρει ανάσες με αντεπιθέσεις και αλλαγές, όμως οι Ολλανδοί είχαν πλέον τον έλεγχο του αγώνα. Ο Γιοβάνοβιτς πέρασε στο παιχνίδι τον Τετέη και τον Ζαφείρη, ενώ στα τελευταία λεπτά η Εθνική αγωνίστηκε με πιο αμυντικό σχήμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlts1iua0h81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο 72΄ Ντούμφρις έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα, όμως ήταν πάλι εκτεθιμένος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlts4c1kq29l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισοφάριση στο 89'

Η πίεση της Ολλανδίας τελικά απέφερε καρπούς. Στο 89' ο Ράιντερς βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κόντρα της μπάλας στον Μαυροπάνο και με δεξί σουτ νίκησε τον Τζολάκη, διαμορφώνοντας το 2-2.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltsfp9wm09d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα τελευταία λεπτά οι Ολλανδοί συνέχισαν να πιέζουν, όμως η ελληνική άμυνα άντεξε. Στις καθυστερήσεις υπήρξε μάλιστα και διαμαρτυρία των Ολλανδών για χέρι του Τσιμίκα στην περιοχή, όμως η φάση προήλθε από κόντρα στο πόδι του Έλληνα αμυντικού και δεν καταλογίστηκε πέναλτι.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 2-2. Η Ελλάδα μπορεί να μην κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη, όμως κράτησε τον πολύτιμο βαθμό, παρέμεινε αήττητη και ολοκλήρωσε την παρουσία της στην κορυφή του ομίλου.

Για την 4η αγωνιστική, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία την Κυριακή (04/10).

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

1. Ελλάδα 7

2. Ολλανδία 5

3. Γερμανία 4

4. Σερβία 0