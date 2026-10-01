Η Εθνική έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού απέναντι στην Ολλανδία.

Η Εθνική έχει μπει δυνατά στην αναμέτρηση απέναντι στην Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αποτελεί «πονοκέφαλο» για την άμυνα των «οράνιε».

Στο 2ο μόλις λεπτό, ο Παυλίδης έφυγε στην πλάτη των Ολλανδών, έκανε το γύρισμα όμως ο Τίμπερ πρόλαβε τον Τζόλη.

Το πρέσινγκ της Εθνικής έφερε γκολ ξεσηκώνοντας την Τούμπα στο 13ο λεπτό, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Τζόλης από τα αριστερά εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, όμως ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι, καθώς ο εκτεθιμένος Παυλίδης παρεμπόδιζε τον Φερμπρούχεν

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Πέντε λεπτά αργότερα προκλήθηκε σοκ στην Εθνική, καθώς ο Χρήστος Τζόλης έγινε αναγκαστική αλλαγή έπειτα από ενοχλήσεις στο δεξί πόδι. Στη θέση του πέρασε ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος δικαίωσε άμεσα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

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Στο 23΄ ήρθε το γκολ. Ο Τζολάκης γέμισε, ο Μασούρας με κεφαλιά έβγαλε στην πλάτη των Ολλανδών τον Ιωαννίδη, ο οποίος με ένα άψογο δεξί πλασέ έκανε το 1-0.

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