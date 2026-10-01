Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ένιωσε προδομένος ακούγοντας τις δηλώσεις του Ζεσούς.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ της εθνικής Πορτογαλίας επειδή ένιωσε «προδομένος» από τον Ζόρζε Ζεσούς, δήλωσε ο Ισπανός δημοσιογράφος Έντου Αγκίρε, στενός φίλος του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή.

Η ρήξη ανάμεσα στον σταρ της εθνικής Πορτογαλίας και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, που προκλήθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν ο Ζεσούς τον άφησε στον πάγκο στο ματς κόντρα στη Νορβηγία για το Nations League, έφτασε στο απροχώρητο το βράδυ της Τετάρτης.

Αν και έγινε συνάντηση ανάμεσα στον Ρονάλντο και τον Ζεσούς, παρουσία του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, Πέδρο Προένσα, το βράδυ της Τρίτης, προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση, μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή το απόγευμα της Τετάρτης, ο CR7 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το προπονητικό καμπ.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ένιωσε προδομένος»

Ο δημοσιογράφος Έντου Αγκίρε, μιλώντας στην εκπομπή El Chiringuito της ισπανικής τηλεόρασης, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στη συνάντηση του Ρονάλντο και του Ζεσούς, παρουσία του Προένσα- ο οποίος πήγε εκτάκτως στο καμπ της εθνικής για να αντιμετωπιστεί η κρίση- το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο Ζεσούς ζήτησε συγγνώμη από τον Ρονάλντο, για το γεγονός ότι τον έβαλε να κάνει προθέρμανση για 30 λεπτά, χωρίς τελικά να τον χρησιμοποιήσει στο ματς κόντρα στη Νορβηγία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός φέρεται να υποσχέθηκε στον Ρονάλντο ότι θα παραδεχόταν δημόσια το λάθος του, στη συνέντευξη Τύπου που θα έδινε την Τετάρτη.

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Όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ζεσούς τήρησε αντίθετη στάση από αυτή που συμφωνήθηκε στη συνάντηση, κάτι που εξόργισε τον Ρονάλντο, περιέγραψε ο Αγκίρε, σύμφωνα με την A Bola. «Ο Ζόρζε Ζεσούς πήγε στη συνέντευξη Τύπου και αράδιασε ένα σωρό ψέματα, υιοθετώντας προκλητική στάση. Για αυτό εξερράγη ο Κριστιάνο, επειδή ένιωσε προδομένος», είπε ο Ισπανός δημοσιογράφος.

«Είπε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά και ότι θα ζητήσει συγγνώμη στη συνέντευξη Τύπου, αλλά μετά μίλησε στα ΜΜΕ και είπε ότι εκείνος είναι το αφεντικό και ότι ο Κριστιάνο είναι απλά άλλος ένας παίκτης. Η κατάσταση αιφνιδίασε πολλούς και θα αιφνιδιάσει ακόμα περισσότερους. Προδοσία, προδοσία, προδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αγκίρε.

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«Ο Ρονάλντο άκουγε τη συνέντευξη Τύπου από το γήπεδο»

Πριν την πρεμιέρα του Nations League, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραδέχθηκε ότι σκέφτηκε να αποσυρθεί από την εθνική Πορτογαλίας, μετά το Μουντιάλ 2026, όμως άλλαξε γνώμη έπειτα από συζήτηση με τον Ζόρζε Ζεσούς και τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

«Το καλοκαίρι, ο Ζεσούς του τηλεφωνούσε καθημερινά και του έλεγε ότι εκείνος θα έπρεπε να ηγηθεί αυτού του πρότζεκτ. Έγινε και συνάντηση με τον παίκτη, ο Ζεσούς και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας πήγαν στο σπίτι του», είπε ο Πορτογάλος δημοσιογράφος Νούνο Λους, στη Marca. Τελικά συμφώνησαν: «Ήθελε να παίξει στο πρώτο ματς κόντρα στην Ουαλία και στο τελευταίο, με τη Νορβηγία, εντός έδρας», συμπλήρωσε.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Λους, προέκυψε το πρωί της περασμένης Κυριακής, πριν από το ματς με τη Νορβηγία. Ο Ζεσούς τηλεφώνησε στον Ρονάλντο, τον ενημέρωσε ότι άλλαξαν τα σχέδιά του και του είπε ότι θα τον χρησιμοποιούσε για 30 λεπτά. «Εκεί έγινε το λάθος», τόνισε ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με τον Λους, στη συνάντηση ο Ζεσούς παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να είχε πει στον 41χρονο ότι θα έπαιζε 30 λεπτά. Από την πλευρά του, ο Ρονάλντο αποδέχθηκε ότι έπρεπε να είναι με τους συμπαίκτες του και «κατέληξαν σε συμφωνία».

Όμως, ο Ρονάλντο περίμενε να ακούσει κάτι από τον Ζεσούς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. «Ο Κριστιάνο άκουγε τη συνέντευξη Τύπου ενώ ήταν ήδη στο γήπεδο και ο Ζεζούς δεν είπε τίποτα για αυτό», ανέφερε ο δημοσιογράφος. Λίγη ώρα έπειτα από τη συνέντευξη Τύπου, ο Ρονάλντο αποχώρησε από το γήπεδο Πάρκεν, την ώρα που ξεκινούσε η προπόνηση της εθνικής. Μερικές ώρες αργότερα, έφυγε από την Κοπεγχάγη.

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Στην επίμαχη συνέντευξη Τύπου, ο Ζεσούς ανακοίνωσε ότι απέναντι στη Δανία δεν θα έβαζε βασικό τον Ρονάλντο, αλλά τον Γκονσάλο Ράμος. Παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος του να αφήσει τόση ώρα τον CR7 να κάνει προθέρμανση, για να μην τον χρησιμοποιήσει τελικά στο ματς με τη Νορβηγία, αλλά ξεκαθάρισε ότι εκείνος είναι που παίρνει τις αποφάσεις.

«Μπορώ να υποσχεθώ ό,τι θέλω, εγώ είμαι ο προπονητής. Κανένας παίκτης δεν θα αποφασίσει ποτέ για λογαριασμό μου», υπογράμμισε και σε άλλο σημείο τόνισε ότι το στάτους των παικτών δεν τους δίνει δικαίωμα για διαφορετική αντιμετώπιση. «Εγώ είμαι επικεφαλής, εγώ είμαι αυτός που αποφασίζει», τόνισε μεταξύ άλλων.

Η ενδεχόμενη ποινή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Η συνέχεια είναι ήδη γνωστή. Μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ζεσούς, ο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το προπονητικό καμπ της εθνικής Πορτογαλίας. Έτσι, στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Δανία, η Πορτογαλία θα είναι χωρίς τον ποδοσφαιριστή που υπήρξε αρχηγός της ομάδας τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ έχει το ρεκόρ τόσο σε συμμετοχές (243) όσο και σε γκολ (146) με τη φανέλα της εθνικής.

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου της εθνικής ομάδας και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από το προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας», ανέφερε ο 41χρονος σε ανάρτηση στο Instagram.

«Όταν έρθει η ώρα, θα πω στους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που με οδήγησαν να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντα αφοσιωμένος. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς εξαιρέσεις», συμπλήρωσε.

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Βάσει του πειθαρχικού κανονισμού της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FPF), ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αντιμέτωπος με αποκλεισμό από την εθνική ομάδα για έως έξι μήνες και με πρόστιμο, εξαιτίας της αποχώρησής του.

«Παίκτης ο οποίος έχοντας κληθεί καταλλήλως, εγκαταλείπει ή δεν παρουσιάζεται αδικαιολόγητα σε προπόνηση, ματς ή δραστηριότητα των εθνικών ομάδων- ή όποια δραστηριότητα σχετίζεται με την εκπροσώπηση της FPF ή της Πορτογαλίας- τιμωρείται με αποκλεισμό ενός έως έξι μηνών», αναφέρει ο κανονισμός, που συμπληρώνει ότι στην περίπτωση που πρόκειται για επαγγελματία ποδοσφαιριστή, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 1.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, η ρήξη μεταξύ Ρονάλντο και Ζεσούς είχε αντίκτυπο και στα social media. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, ο λογαριασμός της εθνικής Πορτογαλίας στο Instagram έχασε περίπου 300.000 followers, σύμφωνα με A Bola.