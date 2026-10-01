Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για το εμβόλιο κατά της γρίπης.

Η έλευση του Οκτωβρίου φέρνει στην επικαιρότητα τη συζήτηση για το εμβόλιο κατά της γρίπης, αφού καλό είναι να χορηγείται πριν από την έξαρση των κρουσμάτων.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού και συμβάλλει στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές, τονίζει το υπουργείο Υγείας σε σχετική εγκύκλιο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, το αντιγριπικό εμβόλιο είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο 2025-2026 καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, 51 ανδρών και 33 γυναικών, από 13 έως 97 ετών. Σε όλες τις περιπτώσεις επρόκειτο για γρίπη Α. Επίσης, την ίδια περίοδο, 164 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, από βρέφη έως 92 ετών.

Ποιοι πρέπει να κάνουν κατά προτεραιότητα το αντιγριπικό εμβόλιο

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών οι συστάσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό την περίοδο 2026-2027 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τους εξής:

- Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

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- Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών

- Ενήλικες και παιδιά (άνω των 5 ετών) με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες:

Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Χρόνια καρδιακά νοσήματα

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)

Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών

Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία ή άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

Χρόνια νεφροπάθεια

Χρόνιες παθήσεις ήπατος

Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα

Σύνδρομο Down

Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχώνες και γυναίκες που θηλάζουν

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (ενήλικες: Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2, παιδιά: ΔΜΣ >95η εκατοστιαία θέση)

Παιδιά που λαμβάνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα)

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών, άτομα που φροντίζουν ή διαβιούν με άλλους που έχουν υποκείμενο νόσημα το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης

Κλειστοί ή ευάλωτοι πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων ή σχολών (π.χ. στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών), μαθητές και προσωπικό ειδικών σχολείων, κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών, καταστήματα κράτησης, άστεγοι και προσωπικό σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας τους, νεοσύλλεκτοι (όταν η κατάταξή τους συμπίπτει με την περίοδο της εποχικής γρίπης)

Άτομα που διαμένουν σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων

Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση), σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών

Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς [συμπεριλαμβανομένων εκτροφέων μίνκ (γουνοφόρα θηλαστικά)], εργαζόμενοι σε σφαγεία και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους

Πότε πρέπει να γίνεται το αντιγριπικό εμβόλιο

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται πριν την έναρξη της περιόδου έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης, επισημαίνει το υπουργείο Υγείας. Αυτό, για την Ελλάδα σημαίνει ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να γίνεται από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Γενικά, ο αντιγριπικός εμβολιασμός περιλαμβάνει μία δόση ετησίως. Σε βρέφη και παιδιά ηλικίας έως 9 ετών, που εμβολιάζονται για πρώτη φορά, ή είχαν λάβει μόνο μία δόση εμβολίου γρίπης στο παρελθόν, χρειάζονται 2 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών.

Εξάλλου, το υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με εκείνο κατά του κορονοϊού, σε διαφορετικό σημείο, ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα, πριν ή μετά.

Τα συνιστώμενα εμβόλια κατά της γρίπης

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνιστά τα εξής αντιγριπικά εμβόλια για την περίοδο 2026-2027