Η νέα σεζόν ξεκινά με Betsson και Περιστέρι να συνεχίζουν μαζί, με κοινό σημείο αναφοράς την ομάδα, την πόλη και την αγάπη για το μπάσκετ.

Σε μια μεγάλη γιορτή το Περιστέρι Betsson παρουσίασε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, τη νέα του ομάδα και την επίσημη αγωνιστική εμφάνιση για τη σεζόν 2026-2027, στην Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης για την ομάδα, τους φίλους της ομάδας και την τοπική κοινωνία, με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η αποκάλυψη της νέας επίσημης εμφάνισης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη σημαντικής σεζόν για το Περιστέρι Betsson.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, με παρουσιάστρια τη Φελίσια Τσαλαπάτη, περιλάμβανε παράλληλες δράσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ενώ ο κόσμος είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τους αθλητές, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να πάρει αυτόγραφα. Η πλατεία γέμισε με χαμόγελα και αθλητική διάθεση, σε μια βραδιά που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση της ομάδας με την πόλη του Περιστερίου.

Η φετινή παρουσίαση είχε ιδιαίτερη σημασία και για τη Betsson, καθώς σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της εταιρείας ως Μεγάλου Χορηγού του Περιστερίου. Η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τον αθλητισμό, τη στήριξη της ομάδας και τη δημιουργία εμπειριών που φέρνουν τους φιλάθλους ακόμη πιο κοντά στο αγαπημένο τους άθλημα.

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Ο Managing Director της Betsson στην Ελλάδα, κ. Θάνος Μαρίνος, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε στο πλευρό του Περιστερίου. Για τη Betsson, οι άνθρωποι είναι πάντα στο επίκεντρο και μέσα από τις συνεργασίες μας θέλουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τον αθλητισμό, τους αθλητές, τους φιλάθλους και τις τοπικές κοινωνίες. Το Περιστέρι έχει μια ξεχωριστή σχέση με την πόλη και τους ανθρώπους της και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε αυτή τη διαδρομή μαζί. Ευχόμαστε στην ομάδα μια δυνατή και επιτυχημένη σεζόν, γεμάτη όμορφες στιγμές μέσα και έξω από το γήπεδο».

Από την πλευρά του Περιστερίου, ο Πρόεδρος της ομάδας, κ. Πάνος Βασιλάρας, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του συλλόγου και στη σημασία της επαφής των νέων με τον αθλητισμό, υπογραμμίζοντας:

«Στο Περιστέρι το πρώτο μας μέλημα είναι να βοηθάμε τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για εμάς. Έστω και μια σταγόνα ιδρώτα να χύσεις στον αθλητισμό, είναι κέρδος».

Στη σημαντική αυτή βραδιά για την ομάδα έδωσε το «παρών» και ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου, κ. Βασίλης Μπέτσης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Περιστερίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Μπέτσης παρέλαβε από τον Πρόεδρο της ομάδας, κ. Πάνο Βασιλαρά, μια αγωνιστική φανέλα του Περιστερίου.

Η παρουσίαση της νέας ομάδας και της επίσημης εμφάνισης σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη αγωνιστικής σεζόν με υψηλές προσδοκίες για το Περιστέρι Betsson, το οποίο θα συνεχίσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη GBL και στο Basketball Champions League.

Για τη Betsson, η συνέχιση της συνεργασίας με το Περιστέρι αποτελεί μέρος της σταθερής δέσμευσής της να βρίσκεται κοντά στον ελληνικό αθλητισμό και στις τοπικές κοινωνίες, στηρίζοντας τις ομάδες και τους ανθρώπους που αποτελούν την καρδιά τους.

Η νέα σεζόν ξεκινά με Betsson και Περιστέρι να συνεχίζουν μαζί, με κοινό σημείο αναφοράς την ομάδα, την πόλη και την αγάπη για το μπάσκετ.