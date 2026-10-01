Στην Άνδρο υποδέχθηκε τον Οκτώβριο η Ελένη Μενεγάκη.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media επέστρεψε το απόγευμα της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου η Ελένη Μενεγάκη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να απέχει από την μικρή οθόνη, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο αγαπημένο της νησί, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ίδια, υποδέχθηκε τον Οκτώβριο με χαμόγελο και καλή διάθεση απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

Μέσα από την ανάρτησή της μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες από την απόδρασή της στο νησί, ενώ παράλληλα πόζαρε μαζί με τον σύντροφό της, Μάκη Παντζόπουλο, τον μεγάλο της γιο Άγγελο Λάτσιο και τον αδερφό της Θοδωρή Μισόκαλο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «October mood».

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Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η παρουσιάστρια, είχε αποκαλύψει ότι ταξίδεψε στο Λονδίνο μαζί με τις κόρες της: «Κάπου ανάμεσα στις βόλτες στο Λονδίνο , στις μικρές μας στιγμές και στις πιο σφιχτές αγκαλιές , ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει …», έγραφε στη σχετική λεζάντα.

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