Ενοχλημένη η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου με τη μητέρα του παιδιού.

Αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο περιστατικό ήρθε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, καθώς άγνωστο παιδί χτύπησε τον γιο της στο κεφάλι, την ώρα που βρισκόντουσαν σε παιδότοπο.

Η πρώην παίκτρια του Survivor μέσω ανάρτησής της στα social media παρουσίασε το περιστατικό, εκφράζοντας ανοιχτά την ενόχλησή της με τη μητέρα του άλλου παιδιού.

Όπως εξήγησε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, την ώρα που βρισκόταν στον παιδότοπο με τον γιο της, Δημήτρη, ένα άλλο παιδάκι φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι.

Η ίδια, αναζήτησε την μητέρα του προκειμένου να την ενημερώσει για το περιστατικό, με την στάση της να προκαλεί αναστάτωση στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου:

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου

«Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει… Ήμασταν μαζί στον παιδότοπο και καθόμασταν με τον Δημήτρη μου όπου ένα παιδάκι πήρε φόρα και του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι.

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Έψαξα να βρω την μητέρα του και της εξήγησα.. όπως μου είπε και άλλες μανούλες χτύπησε τα δικά τους.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η καθόλου προσοχή στο παιδί της. τα παιδάκια αποχώρησαν με τις μανούλες τους και εμείς μετά, αλλά όσο καθίσαμε καμιά οπτική επαφή έστω με το παιδί. Το παιδί ήρθε ξανά και μας έριχνε μπάλες με βία… η μαμά είχε πιάσει κουβέντα με τη φίλη της…

Απορώ που βρήκα τόση υπομονή διότι προφανώς το 2 -3 ετών παιδί δεν μου φταίει σε κάτι… την επόμενη φορά είμαι σίγουρη θα αντιδράσω και είμαι βέβαιη όχι με ψυχραιμία».