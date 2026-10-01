«Επαγγελματικά ήμουν άψογος, αλλά ήμουν λίγο πιο θαμπός και πιο άνετος από ό,τι χρειαζόταν»

Για τη δύσκολη περίοδο που αντιμετώπισε με το αλκοόλ, την περιπέτεια της υγείας του αλλά και τη βαθιά σχέση που είχε με τη μητέρα του μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης, σε συνέντευξή του στο Action 24.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στα χρόνια κατά τα οποία η κατανάλωση αλκοόλ είχε γίνει μέρος της καθημερινότητάς του, εξηγώντας πως, παρά το γεγονός ότι επαγγελματικά παρέμενε συνεπής, η εικόνα του προκαλούσε ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του.

«Επαγγελματικά ήμουν άψογος, αλλά ήμουν λίγο πιο θαμπός και πιο άνετος από ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, με τους φίλους του δεν υπήρξε ποτέ βίαιος, ωστόσο η διαρκής ανάγκη να έχει ένα ποτήρι δίπλα του δημιουργούσε αμηχανία.

«Συνήθως έπινα ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα»

Ο Θοδωρής Αθερίδης αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο υπήρχε προβληματισμός για το πού θα μπορούσε να οδηγήσει η κατάσταση, ωστόσο σε νεαρή ηλικία δεν αντιλαμβανόταν πλήρως τη σοβαρότητά της.

«Υπήρχε μια ανησυχία πού θα πάει αυτή η κατάσταση, αλλά επειδή ήμουν μικρός ακόμα και επειδή όλοι γενικά το έκαναν σε αυτή την ηλικία, δεν φάνταζε μεγάλο πρόβλημα», είπε.

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Μιλώντας για την πιο δύσκολη φάση, αποκάλυψε ότι οι τελευταίες 40 ημέρες ήταν ιδιαίτερα ακραίες, καθώς έφτανε να καταναλώνει περίπου ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.

«Αν συνέχιζα, όμως, μπορεί να μην ζούσα. Οι ποσότητες ήταν απαγορευτικές», σημείωσε, αναφερόμενος στην περίοδο που ήταν 34 ετών.

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Η περιπέτεια της υγείας του και η προσπάθεια να μην ανησυχήσει τη μητέρα του

Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για το εγκεφαλικό που είχε υποστεί στο παρελθόν και αποκάλυψε ότι προσπάθησε να κρατήσει την περιπέτεια της υγείας του μακριά από τη μητέρα του, προκειμένου να μην την αναστατώσει.

Όπως περιέγραψε, όταν έπαθε το εγκεφαλικό έκανε ό,τι μπορούσε ώστε η μητέρα του να μην πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Όταν τελικά η είδηση έφτασε στα αυτιά της, εκείνος βρισκόταν ήδη στη διαδικασία εξόδου από το νοσοκομείο.

Μάλιστα, όταν επικοινώνησε μαζί της μέσω FaceTime, εκείνη τον ρώτησε αν είχε κλείσει το θέατρο. Ο ίδιος, προκειμένου να μην την ανησυχήσει, της απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα με τα ηχητικά.

Η μητέρα του πληροφορήθηκε τελικά την πραγματική κατάσταση από την αδελφή της.

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«Οφείλεις να σκεφτείς τι θα πάθει αυτός στον οποίο θα το πεις»

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ευγένεια, αλλά και τα λεγόμενα «αθώα» ψέματα.

«Δεν ήξερε ότι την αναστατώνει. Οφείλεις να σκεφτείς τι θα πάθει αυτός στον οποίο θα το πεις», ανέφερε, εξηγώντας πως για τον ίδιο η προστασία του άλλου μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει μεγαλύτερη σημασία από την απόλυτη αποκάλυψη κάθε πληροφορίας.

Κλείνοντας, περιέγραψε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο τη στάση που έχει επιλέξει να κρατά στη ζωή: «Είμαι της θεωρίας της μύγας και της μέλισσας, να βρω το λουλούδι και όχι τα σκ@@ά. Είναι θέση ζωής αυτό».