Συνολικά καταγράφηκαν πάνω από 93.000 εμφανίσεις σχετικών διαφημιστικών λογοτύπων στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε πριν 2 μήνες, ωστόσο αυτό που το επαναφέρει στο προσκήνιο είναι μία νέα έρευνα από τα Πανεπιστήμια του Μπρίστολ και της Οξφόρδης, η οποία σχετίζεται με τις διαφημίσεις αλλά και το περιεχόμενό τους κατά τη διάρκεια μετάδοσης των αναμετρήσεων.

Οι ερευνητές εξέτασαν συνολικά 172,6 ώρες ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης από τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως προκύπτει, διαφημίσεις οι οποίες σχετίζοντες με ανθυγιεινές συνήθειες αλλά και εξαρτήσεις εμφανίστηκαν συνολικά για 39,3 ώρες, δηλαδή περίπου στο 1/4 του συνολικού ζωντανού αγωνιστικού χρόνου.

Συνολικά καταγράφηκαν πάνω από 93.000 εμφανίσεις σχετικών διαφημιστικών λογοτύπων. Κατά μέσο όρο, οι θεατές έβλεπαν περίπου εννέα λογότυπα ανά λεπτό ζωντανής μετάδοσης.

Η ανάλυση αφορούσε διαφημίσεις που ήταν ενσωματωμένες στην ίδια τηλεοπτική κάλυψη, όπως εκείνες σε πινακίδες γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Επρόκειτο για μηνύματα τα οποία οι φίλαθλοι εκτίθονταν υποσυνείδητα την ώρα που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Πρωταγωνιστής το junk food

Η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν τα ανθυγιεινά τρόφιμα και ποτά. Συνολικά καταγράφηκαν 65.722 εμφανίσεις λογοτύπων, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 28,1 ώρες προβολής ή στο 16,3% του συνολικού ζωντανού αγωνιστικού χρόνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της σχέσης της κακής διατροφής με μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο καρκίνος και ο διαβήτης.

Η Ελίζα Μπέκερ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υποστήριξε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η παιδική παχυσαρκία και τα νοσήματα που σχετίζονται με τη διατροφή αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός αποτέλεσε ταυτόχρονα σημαντικό χώρο προβολής ανθυγιεινών προϊόντων.

Στοίχημα, αλκοόλ και τζόγος

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι εταιρείες στοιχηματισμού, με 9.360 εμφανίσεις λογοτύπων και συνολική προβολή 8,8 ωρών. Ακολούθησαν οι διαφημίσεις αλκοόλ, με 9.266 εμφανίσεις και 8,2 ώρες προβολής, ενώ οι εταιρείες τζόγου κατέγραψαν 6.429 εμφανίσεις, διάρκειας συνολικά 4,2 ωρών.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με σημαντικό αριθμό προβλημάτων υγείας, ενώ ο προβληματικός τζόγος μπορεί να έχει οικονομικές, κοινωνικές, σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες.

Η έρευνα και η έκταση της διαφημιστικής προβολής

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο υπερυπολογιστής Isambard-AI στο Μπρίστολ. Οι ερευνητές εξέτασαν 53 μεταδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπολόγισαν ότι οι συγκεκριμένες διαφημίσεις αντιστοιχούσαν σε περίπου 267 δισεκατομμύρια διαφημιστικές εμφανίσεις.

Ο Ραφαέλο Ρόσι, από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, σημείωσε ότι η έκταση της προβολής αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του παγκόσμιου κοινού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως υποστήριξε, η έκθεση σε τέτοιου είδους διαφημίσεις έχει συνδεθεί σε προηγούμενες έρευνες με αυξημένη κατανάλωση των αντίστοιχων προϊόντων και με επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομική κατάσταση.

Η μελέτη υπογραμμίζει, σύμφωνα με τους ερευνητές, τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα ως παγκόσμιες πλατφόρμες εμπορικής προβολής προϊόντων που συνδέονται με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία.