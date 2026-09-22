High energy vibes, giveaways υποτροφιών & Special Guest η MARSEAUX.

Σε ένα πρωτοποριακό live ραδιοφωνικό σκηνικό -όπου ο παλμός της ψυχαγωγίας συνάντησε την «καρδιά» της εκπαίδευσης- μετατράπηκαν οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στον Πειραιά (Φίλωνος 39). Το πολυαναμενόμενο «ΑΛΦΑ Experience On Air» σε συνδιοργάνωση με τον κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό ΔΡΟΜΟ 89,8 ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες νέους που «πλημμύρισαν» τον χώρο για να ζήσουν μια πρωτόγνωρη, βιωματική εμπειρία.

Με την αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγό Ράνια Αντωνάκη να εκπέμπει ζωντανά και να δίνει τον ρυθμό, το event εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή βραδιά, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο την ψυχαγωγία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τα στενά όρια μιας απλής ενημέρωσης ή ενός Open Day και να μπουν στην «πράξη» των μελλοντικών τους επαγγελμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το event περιελάμβανε:

Interactive Workshops: Οι νέοι δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε πραγματικές συνθήκες, γνώρισαν τους έμπειρους coaches της σχολής και ανακάλυψαν τις ειδικότητες που τους συναρπάζουν

Οι νέοι δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε πραγματικές συνθήκες, γνώρισαν τους έμπειρους coaches της σχολής και ανακάλυψαν τις ειδικότητες που τους συναρπάζουν Mega Giveaways: Μοιράστηκαν πλούσια δώρα, gadgets και δωροκάρτες, ενώ κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η κλήρωση για 3 πλήρεις υποτροφίες σπουδών

Μοιράστηκαν πλούσια δώρα, gadgets και δωροκάρτες, ενώ κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η κλήρωση για 3 πλήρεις υποτροφίες σπουδών Happenings & After Party: Το ειδικά διαμορφωμένο Social Corner πήρε «φωτιά» με τα πιο viral TikToks και Instagram stories της σεζόν, ενώ η ένταση κορυφώθηκε με ένα ξεσηκωτικό after party dj set γεμάτο ενέργεια







Οι Ξεχωριστές Παρουσίες και οι Live Συνεντεύξεις

Το highlight της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η παρουσία της Marseaux, η οποία βρέθηκε στο event ως special guest, φωτογραφήθηκε με τους ενδιαφερόμενους και σπουδαστές των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ και παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη στον ΔΡΟΜΟ 89,8, ξεσηκώνοντας το κοινό με την ενέργειά της!

Παράλληλα, το θεσμικό στίγμα και το όραμα του εκπαιδευτικού ομίλου έδωσε η Γενική Διευθύντρια των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αττικής, κα Δανάη Σημαντηράκη. Στη live συνέντευξή της στον σταθμό, η κα Σημαντηράκη αναφέρθηκε στη φιλοσοφία των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, η οποία συνδυάζει πάντα τη γνώση με το πάθος, ενώ τόνισε τη σημασία τέτοιων βιωματικών δράσεων που «βοηθούν τους νέους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον και την καριέρα τους, έχοντας δίπλα τους έναν ισχυρό σύμμαχο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το «ΑΛΦΑ Experience on Air» απέδειξε έμπρακτα ότι οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ παραμένουν η πρώτη επιλογή για τη νέα γενιά, προσφέροντας καινοτόμα ερεθίσματα που συνδέουν άμεσα τις σπουδές με την αγορά εργασίας και τη σύγχρονη κουλτούρα.

Εγγραφές στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου με προνομιακά δίδακτρα:

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας : Πατησίων 31, 210 5279500

: Πατησίων 31, 210 5279500 ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά : Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313

: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313 ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας : Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117

: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117 ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης : Βαλαωρίτου 9, 2310 552406

: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406 http://www.iekalfa.gr/

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