Ο Παναγιώτης Στάθης μίλησε για την αλλαγή τηλεοπτικής στέγης και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Παναγιώτης Στάθης μίλησε για την απόφασή του να αλλάξει τηλεοπτική στέγη και να μετακινηθεί από τον σταθμό του ΑΝΤ1 στην ΕΡΤ, όπου πλέον παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν βρέθηκε στην ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ωστόσο, όπως δήλωσε αποσκοπούσε στο να αναλάβει την παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων.

Ο Παναγιώτης Στάθης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή του να μετακινηθεί στην ΕΡΤ, ανέφερε: «Έκανα μία επιλογή που νομίζω ότι είναι αυτή που έπρεπε για τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Ήθελα να γυρίσω στα δελτία».

Παναγιώτης Στάθης: Η αλλαγή από τον ΑΝΤ1 στην ΕΡΤ και το «Καλημέρα Ελλάδα»

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο σταθμός του ΑΝΤ1, του είχε προτείνει μία νέα θέση, ενώ παράλληλα είχε δεχθεί επαγγελματικές προτάσεις και από άλλα ιδιωτικά κανάλια:

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«Ο σταθμός μου πρότεινε να μείνω. Είχα και άλλες δύο προτάσεις και από άλλα δύο ιδιωτικά κανάλια, με καλύτερα οικονομικά, αλλά η επιλογή μου ήταν η ΕΡΤ, γιατί με ενδιέφερε η μετάβαση στα δελτία ειδήσεων».

Τέλος, μίλησε για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τονίζοντας ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είναι αναντικατάστατος:

«Πολύ έμπυροι συνάδελφοί, πρέπει να έχουν μία πίστωση χρόνου. Την άποψή μου την έχω πει στα στελέχη του σταθμού. Όμως, ο τίτλος ‘Καλημέρα Ελλάδα’ είναι μπόνους και βάρος. Θα πω αυτό που έλεγα και πέρυσι αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκα: ο Γιώργος Παπαδάκης δεν αντικαθίσταται».

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