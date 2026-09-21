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Πότε υποχωρολυν οι βροχές - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Βροχές την Τρίτη βλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου στην εβδομαδιαία πρόγνωσή του για τον καιρό.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα θυμίζουν φθινόπωρο καθώς δεν θα ξεπεράσουν τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου, εκτός από το Καστελόριζο που το ανώτατο όριο θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη το σκηνικό του καιρού θα είναι ανάλογο με βροχές στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Την Πέμπτη ξεκαθαρίζει ο καιρός χωρίς βροχοπτώσεις έως το βράδυ. Ωστόσο από την Παρασκευή αναμένονται νέες βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Το Σάββατο οι βροχές υποχωρούν και περιορίζονται μόνο το βράδυ στα κεντρικά και βόρεια της Εύβοιας.

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Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=fzdz6g02Vvg}