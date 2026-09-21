Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 17, 31, 33, 37 και Τζόκερ ο αριθμός: 3.

Ένα τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη διαλογή της 3121ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των 9.693.319,54 ευρώ.

Επίσης, δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ για κάθε επιτυχία.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΤΡΙΤΗΣ 22/09/2026 είναι €1.000.000 τουλάχιστον.

Το τυχερό δελτίο που κερδίζει τα 9,6 εκατ. ευρώ παίχτηκε online και ήταν τυχαία επιλογή. Τα δύο δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ έπεσαν στη Θεσσαλονίκη και στο Τσοτίλι Κοζάνης.

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 17, 31, 33, 37 και Τζόκερ ο αριθμός: 3.