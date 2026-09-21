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Πέθανε σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ, πέθανε σε ηλικία 27 ετών, όπως αναφέρει το TMZ.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Πρίσλεϊ πέθανε την Κυριακή σε κέντρο αποτοξίνωσης, ενώ η νεκροψία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος της οικογένειας στο ΤΜZ.

Τον Ιανουάριο του 2019, ο Πρίσλεϊ συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ την ίδια χρονιά καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης με αναστολή καθώς και 2 ημέρες κοινωφελούς εργασίας.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της έχουν αποκτήσει ακόμη μία κόρη την Κάια Γκέρμπερ.