Η νέα γενιά iPhone Pro είναι εδώ, με A20 Pro chip, προηγμένο σύστημα κάμερας και σημαντικές αναβαθμίσεις σε οθόνη και διάρκεια μπαταρίας.

Τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max είναι από σήμερα διαθέσιμα στα Public, φέρνοντας την πιο πρόσφατη Pro εμπειρία iPhone σε όσους αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένες δυνατότητες φωτογραφίας και βίντεο και ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία.

Στην καρδιά των νέων μοντέλων βρίσκεται το A20 Pro chip, σχεδιασμένο ειδικά για AI, με vapor chamber επόμενης γενιάς και διπλό 16-πύρηνο Neural Engine. Το iPhone 18 Pro διαθέτει Super Retina XDR οθόνη 6,3 ιντσών, ενώ το iPhone 18 Pro Max ανεβάζει την εμπειρία στις 6,9 ίντσών, με ProMotion έως 120 Hz, αυξημένη φωτεινότητα και βελτιωμένη αντιανακλαστική προστασία.

Η φωτογραφία περνά στην επόμενη Pro εποχή

Το νέο σύστημα κάμερας Pro έχει στο επίκεντρό του την κύρια κάμερα Fusion 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα, προσφέροντας βελτιωμένες φωτογραφίες και βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, εντυπωσιακό βάθος πεδίου και zoom 8x οπτικής ποιότητας.

Στο μπροστινό μέρος, η νέα Center Stage κάμερα 18 MP προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στο καδράρισμα, ενώ η λειτουργία Διπλής Καταγραφής επιτρέπει ταυτόχρονη λήψη βίντεο από την μπροστινή και την πίσω κάμερα.

Περισσότερη δύναμη. Περισσότερη αυτονομία.

Η νέα γενιά φέρνει παράλληλα σημαντικό άλμα στη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Το iPhone 18 Pro προσφέρει έως και 24 ώρες χρήσης ανά φόρτιση, ενώ το iPhone 18 Pro Max φτάνει έως και τις 30 ώρες χρήσης ανά φόρτιση. Παράλληλα, με συμβατό τροφοδοτικό υποστηρίζεται ταχύτερη ενσύρματη φόρτιση, έως και 50% σε περίπου 15 λεπτά.

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Τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν επίσης Apple Intelligence, καθώς και συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi 7, 5G και Bluetooth 6, ενώ η ενσωματωμένη eSIM προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη συνδεσιμότητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό.

Σχεδιασμένα για να αντέχουν

Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max έρχονται σε τέσσερα εντυπωσιακά χρώματα, με ενιαίο περίβλημα από αλουμίνιο και γυαλί στην πίσω όψη που ταιριάζει χρωματικά για μια πιο ομοιόμορφη εμφάνιση.

Το Ceramic Shield 2 στο μπροστινό μέρος προσφέρει 3 φορές μεγαλύτερη αντοχή στις γρατζουνιές σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά Ceramic Shield.

Από σήμερα στα Public

Τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max είναι διαθέσιμα από σήμερα στα καταστήματα Public και στο Public.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά iPhone Pro και να επιλέξουν το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες τους.

Στα Public, η αγορά του νέου iPhone μπορεί να συνδυαστεί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων, αξεσουάρ και υπηρεσιών που συνοδεύουν την καθημερινή εμπειρία τεχνολογίας, τόσο online όσο και στο δίκτυο καταστημάτων.

Ανακάλυψε τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max στα Public.

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