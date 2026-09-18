Τεράστιοι καπνοί και φλόγες κάλυψαν την περιοχή, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν την τεράστια φωτιά που «φούντωσε» από τα εύφλεκτα υλικά.

Μαίνεται αλλά με σαφώς βελτιωμένη εικόνα η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στον Ρέντη, σε υπαίθριο χώρο δίπλα στην Εθνική Οδό, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και την αποστολή μηνύματος από το 112 λόγω των πυκνών καπνών. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ακαθάριστο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου, όπου υπήρχαν ξερά χόρτα, σκουπίδια, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, ενώ μεγάλος όγκος μαύρου καπνού κάλυψε την ευρύτερη περιοχή.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

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Μήνυμα από το 112

Λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε από τους πυκνούς καπνούς, ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Στην περιοχή υπάρχουν κυρίως επιχειρήσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ώστε η φωτιά να περιοριστεί και να μην επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους και κτίρια.

{https://x.com/112Greece/status/2100921178504212775}

18 πυροσβέστες και 7 οχήματα στο σημείο

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν για την κατάσβεση 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα, ενώ στο σημείο επιχειρεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η κατάσβεση χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς στο σημείο καίγονται λάστιχα και παλέτες που μπορούν να συντηρούν τη φωτιά και να προκαλούν πυκνούς καπνούς. Εδώ και λίγη ώρα η εικόνα του πύρινου μετώπου παρουσιάζεται βελτιωμένη, με την πυρκαγιά να έχει περιοριστεί εντός του οικοπεδικού χώρου και να παραμένουν διάσπαρτες εστίες. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

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Φωτιά στου Ρέντη: Γέμισε μαύρους καπνούς ο ουρανός – Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 και γρήγορα δημιούργησε πυκνούς μαύρους καπνούς, οι οποίοι κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στις φλόγες έχουν παραδοθεί απορρίμματα, λάστιχα και παλέτες, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονο καπνό. Αρχικά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και υδροφόρα του Δήμου Ρέντη. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν στη συνέχεια και, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

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Λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί από τους πυκνούς καπνούς, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, καθώς οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Η εικόνα από το μέτωπο παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

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