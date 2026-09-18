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Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, φαίνονται στιγμές χάους μετά την επίθεση αυτοκτονίας στο τέμενος στο Πακιστάν.

Τουλάχιστον 16 άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας σε ένα τέμενος στο Kohat του Πακιστάν, κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

Πάνω από 50 άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 70 τραυματίες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και πέντε αστυνομικοί, που σκοτώθηκαν όταν ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά «έπεσε» πάνω στο τέμενος στο βόρειο - δυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μετά την έκρηξη ακολούθησαν πυροβολισμοί μεταξύ των δραστών και των δυνάμεων ασφαλείας στο τέμενος, κοντά στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας, στο Κοhat.

{https://x.com/9415st/status/2100918041303527734}

Πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από τους δράστες φέρεται να είναι νεκρός ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

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Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πακιστάν, Asif Ali Zardari εξέφρασε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες της επίθεσης.

{https://x.com/im__Arshu/status/2100905442427949442}

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην επαρχία του Khyber Pakhtunkhwa, Zulfikar Hameed περιέγραψε το περιστατικό ως «επίθεση αυτοκτονίας». Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, φαίνονται στιγμές χάους μετά την επίθεση αυτοκτονίας στο τέμενος.

{https://x.com/ta__j_/status/2100876437951783322}

{https://x.com/wynnner/status/2100927189969768861}

{https://x.com/Osint613/status/2100891675895775255}