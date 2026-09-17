Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα ηλικίας 23 και 20 ετών.

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, καθώς τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 02:00, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε μάντρα ξενοδοχείου και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Το αυτοκίνητο διαλύθηκε - 20 και 23 ετών οι νεκροί

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το αυτοκίνητο να καταστρέφεται σχεδόν ολοκληρωτικά. Από την πρόσκρουση κομμάτια του οχήματος εκτοξεύτηκαν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβατών χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό διασωστικό όχημα.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή.

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Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τρεις από τους επιβαίνοντες υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται, σύμφωνα πληροφορίες, δύο άτομα ηλικίας 23 και 20 ετών.

Οι άλλοι δύο τραυματίες, ηλικίας 18 ετών, νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με τον έναν να βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος - Έκαναν live στο Tik Tok

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι νέοι έκαναν live στο Tik Tok και μάλλον έχασαν τον έλεγχο και προσέκρουσαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον τοίχο μάντρας.

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