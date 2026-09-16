Η πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα στη νύχτα, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν ακόμα και με γυμνά χέρια να απομακρύνουν τα χαλάσματα.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη (16/09), όταν μία εξαώροφη πολυκατικία κατέρρευσε στην πόλη της Γάζας εξαιτίας των ζημιών που είχε υποστεί από ισραηλινά πλήγματα.

Το εξαώροφο κτίριο, που αποτελείτο από τέσσερα διαμερίσματα ανά όροφο, είχε μπει στο στόχαστρο του ισραηλινών επιχειρήσεων. Από τον βομβαρδισμό του κλονίστηκε η δομική ακεραιότητά του και προκλήθηκε η κατάρρευσή του», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα στη νύχτα, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο εκεί, κοιμούντουσαν. Αυτό εξηγεί και τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων.

Μέχρι αργά το απόγευμα, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο να απομακρύνουν τις πέτρες, τα κομμάτια τσιμέντου και τα μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Η Πολιτική Προστασία εξήγησε ότι τα μέλη της εργάζονται «με περιορισμένο εξοπλισμό και αυτοσχέδια εργαλεία» επειδή το Ισραήλ «εμποδίζει την είσοδο βαρέων μηχανημάτων» στη Λωρίδα της Γάζας.

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Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Χαμάς, είχε ζητηθεί από τους ενοίκους του κτιρίου να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά τον βομβαρδισμό, όμως πολλοί από αυτούς πήραν το ρίσκο, δεδομένης της καταστροφής στον θύλακα και της έλλειψης καταλυμάτων. «Θεωρούμε πλήρως και ευθέως υπεύθυνη την ισραηλινή κατοχή και τη διεθνή κοινότητα για αυτήν την καταστροφή που πλήττει τον λαό μας», πρόσθεσε η Χαμάς στην ανακοίνωσή της.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Πόλη της Γάζας, δημοσιογράφοι είδαν άνδρες να κλαίνε, κρατώντας νεκρά παιδιά, τυλιγμένα σε σάβανα. Συγγενείς των θυμάτων βρίσκονταν επίσης εκεί για να αποχαιρετίσουν, κλαίγοντας με λυγμούς, τους δικούς τους ανθρώπους.

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Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι παρέδωσε εξοπλισμό για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατόπιν αιτήματος των τοπικών αρχών. «Καθώς πλησιάζει η εποχή των βροχών και των ανέμων, ο κίνδυνος κατάρρευσης αυτών των κτιρίων θα αυξηθεί, απειλώντας και άλλες ζωές», προειδοποίησε.

Τα περισσότερα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τον πόλεμο που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. Από τον πόλεμο στη Γάζα σκοτώθηκαν περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι και 174.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που υπάγεται στη Χαμάς αλλά τα στοιχεία του θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.