Τρεις εβδομάδες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται αδιάκοπα.

Τεράστιες παραμένουν οι δυσκολίες για τις αρχές του Νεπάλ που επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τις σορούς των θυμάτων από τη φονική πλημμύρα που έπληξε το βόρειο τμήμα της χώρας στις 26 Αυγούστου, στα σύνορα με το Θιβέτ.

Περίπου μόνο το 7% των σορών που έχουν περισυλλεγεί έχουν αναγνωριστεί, αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες να περιμένυν απαντήσεις για την τύχη των οικείων τους.

Εβδομάδες μετά την καταστροφική κατολίσθηση και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται. Η καταστροφή σάρωσε ορεινές κοινότητες και εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.399 ανθρώπων.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης του Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ, περίπου 5.200 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων και 636 αλλοδαποί.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών ταυτοποίησης, οι αρχές έχουν συλλέξει δείγματα DNA από 1.206 σορούς, ενώ έχουν συγκεντρώσει και 1.889 δείγματα DNA από συγγενείς αγνοουμένων.Παρά τις προσπάθειες αυτές, μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί μόλις 105 σοροί, οι οποίες στη συνέχεια παραδόθηκαν στις οικογένειές τους.

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Οι επιχειρήσεις εντοπισμού συνεχίζονται με τη χρήση σύγχρονων μέσων, μεταξύ των οποίων drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ελικόπτερα. Παράλληλα, στις επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει ειδικοί διασώστες με εμπειρία στον απεγκλωβισμό ανθρώπων από σήραγγες.Οι έρευνες έχουν ήδη οδηγήσει σε ορισμένες σημαντικές διασώσεις ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο Νεπάλ.

Ωστόσο, οικογένειες αλλοδαπών αγνοουμένων αναφέρουν ότι η ενημέρωση από τις αρχές σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων έχει περιοριστεί σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της καταστροφής.

Οι ίδιες οι αρχές επισημαίνουν ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Οι στενοί και περιορισμένοι χώροι, η δύσβατη ορεινή μορφολογία και ο τεράστιος όγκος των συντριμμιών αποτελούν, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης του Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών, τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα συνεργεία έρευνας.

Η υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι συνεχίζει να ενημερώνει τις πρεσβείες και τις οικογένειες των αγνοουμένων μέσω άμεσων και έμμεσων διαύλων επικοινωνίας, καθώς οι επιχειρήσεις αναζήτησης και ταυτοποίησης παραμένουν σε εξέλιξη.