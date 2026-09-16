Το ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού έπεσε την ώρα που κατέγραφε το θανατηφόρο τροχαίο.

Δύο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας στην περιοχή Τσάτσγουορθ τουΛος Άντζελες, με τον απολογισμό να ανέρχεται συνολικά σε πέντε νεκρούς.

Αρχικά, ένα λεωφορείο του Metro συγκρούστηκε με SUV, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον έξι να τραυματιστούν. Λίγο αργότερα, ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού που βρισκόταν στην περιοχή για την κάλυψη του τροχαίου κατέπεσε σε κοντινό χώρο στάθμευσης, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Η συντριβή του ελικοπτέρου

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε πάρκινγκ κοντά στην οδό Nordhoff, με τη συντριβή να προκαλεί πυρκαγιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προτού οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταφέρουν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος φέρεται να ανήκε στον τηλεοπτικό σταθμό KNBC/NBC Los Angeles και είχε μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να καταγράψει τις εξελίξεις από το θανατηφόρο τροχαίο.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν το ελικόπτερο μέσα στον χώρο στάθμευσης και ξεκίνησαν έρευνες στα συντρίμμια μετά την κατάσβεση της φωτιάς.

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Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό, με τις Αρχές να εξετάζουν τότε εάν το θύμα βρισκόταν στο έδαφος ή επέβαινε στο ελικόπτερο. Στη συνέχεια, ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή ανήλθε στους τρεις.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα άτομα βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος κατά τη στιγμή της πτώσης.

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«Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας»

Την ώρα που το NBC μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις, η παρουσιάστρια του NBC4, Κολίν Γουίλιαμς, εμφανώς συγκλονισμένη, ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι είχε χαθεί η επικοινωνία με το πλήρωμα του ελικοπτέρου.

«Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

{https://x.com/Breaking911/status/2100050626566648305}

Το θανατηφόρο τροχαίο με το λεωφορείο

Λίγο πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν κινητοποιηθεί για σοβαρό τροχαίο στη διασταύρωση των Nordhoff Street και De Soto Avenue.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένα SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro λίγο μετά τις 17:00, τοπική ώρα.

Από τη σύγκρουση δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον έξι ακόμη τραυματίστηκαν. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο αποτύπωναν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς το SUV είχε καταλήξει σφηνωμένο στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον ξεχωριστά τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες τόσο του θανατηφόρου τροχαίου όσο και της συντριβής του ελικοπτέρου, που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.