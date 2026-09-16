Στον κατάλογο περιλαμβάνονται κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες και μεγάλες εκτάσεις γης.

Στο «σφυρί» βγαίνουν 56 ακίνητα οφειλετών της εφορίας από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου, καθώς η ΑΑΔΕ επαναφέρει δυναμικά τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μετά τη θερινή περίοδο. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες και μεγάλες εκτάσεις γης, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από 1.000 ευρώ και να φθάνουν έως τα 1,247 εκατ. ευρώ.

Σήμερα 7 πλειστηριασμοί

Για τις 16 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί επτά πλειστηριασμοί, συνολικής τιμής πρώτης προσφοράς 3,274 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών βρίσκεται οικόπεδο 183,60 τ.μ. στον Νέο Κόσμο, με πολυώροφο κτίριο και τιμή εκκίνησης 1,247 εκατ. ευρώ, καθώς και οικόπεδο 478 τ.μ. στη Μαγούλα, με διώροφη κατοικία, που βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 433.000 ευρώ.

Στη Μύκονο έχουν προγραμματιστεί πέντε πλειστηριασμοί, μεταξύ των οποίων αγρός 4.400,40 τ.μ. στα Βουνάκια με τιμή 370.000 ευρώ, καθώς και εκτάσεις στην Άνω Μερά και στο Καλό Λιβάδι. Στη Δράμα ακολουθούν εννέα πλειστηριασμοί, με τιμές που ξεκινούν ακόμη και από 1.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Στο Κερατσίνι εκπλειστηριάζεται οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο έναντι 778.000 ευρώ, ενώ στις 11 Νοεμβρίου προγραμματίζονται 11 πλειστηριασμοί σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Χανιά. Στις 18 Νοεμβρίου ακολουθούν 14 αγροτικές εκτάσεις στη Χαλκιδική.

Περιορισμένη ανταπόκριση στις 72 δόσεις

Η κινητοποίηση της ΑΑΔΕ συμπίπτει με την ιδιαίτερα περιορισμένη ανταπόκριση στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023. Οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις 13.000, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν φθάσει τα 114,7 δισ. ευρώ.

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