Όσο το TTF παραμένει σε υψηλά επίπεδα, περιορίζονται και οι δυνατότητες ουσιαστικής υποχώρησης της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος.

Σε ανοδική τροχιά κινείται η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Σεπτέμβριο, ενώ η εκτίναξη των διεθνών τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου λόγω της σύρραξης Ιράν - ΗΠΑ περιορίζει τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση. Εφόσον οι πιέσεις διατηρηθούν και περάσουν στα τιμολόγια λιανικής, μπορούν εύκολα να εξουδετερώσουν το όφελος από τη μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Είναι ενδεικτικό ότι η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας από την αρχή του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται στα 157,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 133,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Αύγουστο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, δηλαδή, καταγράφεται αύξηση κατά 24,05 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή περίπου 18%.

Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια φυσικού αερίου στο ολλανδικό TTF βρίσκονται στα 80,085 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο για την ευρωπαϊκή αγορά. Ανοδικά κινείται συνολικά και η αγορά ενέργειας, με το αμερικανικό αργό στα 105,98 δολάρια το βαρέλι και το Μπρεντ στα 108,65 δολάρια το βαρέλι.

Για την ηλεκτρική ενέργεια, το κρίσιμο μέγεθος είναι κυρίως το φυσικό αέριο. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο αέριο εξακολουθούν να καλύπτουν σημαντικό μέρος της ζήτησης και, όταν βρίσκονται στο όριο του συστήματος, μπορούν να διαμορφώνουν την τιμή της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι όσο το TTF παραμένει σε υψηλά επίπεδα, περιορίζονται και οι δυνατότητες ουσιαστικής υποχώρησης της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος.

Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 300 κιλοβατώρες

Εδώ βρίσκεται και η κρίσιμη παράμετρος για τον καταναλωτή. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρώτη κλίμακα των ΥΚΩ, για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, μειώνεται κατά 50%, από 6,90 ευρώ σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για σημαντική ποσοστιαία μείωση, αλλά σε απόλυτο ποσό η εξοικονόμηση στον λογαριασμό είναι μικρή.

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Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 300 κιλοβατώρες πληρώνει σήμερα 2,07 ευρώ για τη συγκεκριμένη χρέωση. Από το 2027 θα πληρώνει περίπου 1,04 ευρώ. Άρα θα κερδίζει περίπου 1,03 ευρώ.

Τι θα συμβεί όμως εάν, λόγω των πιέσεων στην αγορά, η τιμή προμήθειας αυξηθεί κατά μόλις μισό λεπτό του ευρώ ανά κιλοβατώρα; Στις 300 κιλοβατώρες αυτό σημαίνει 1,50 ευρώ επιπλέον κόστος. Το νοικοκυριό θα έχει κερδίσει 1,03 ευρώ από τις ΥΚΩ, αλλά θα έχει επιβαρυνθεί κατά 1,50 ευρώ από την ακριβότερη ενέργεια. Το όφελος όχι μόνο εξαφανίζεται, αλλά προκύπτει και καθαρή επιβάρυνση περίπου 47 λεπτών.

Η εικόνα στις 500 κιλοβατώρες

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα στις 500 κιλοβατώρες. Η χρέωση των ΥΚΩ μειώνεται από 3,45 ευρώ σε περίπου 1,73 ευρώ, άρα το όφελος είναι 1,72 ευρώ. Μία αύξηση, όμως, της τιμής προμήθειας κατά μισό λεπτό ανά κιλοβατώρα θα προσθέσει 2,50 ευρώ στο κόστος της ενέργειας. Μετά την αφαίρεση του οφέλους των ΥΚΩ, το νοικοκυριό θα βρίσκεται περίπου 78 λεπτά ακριβότερα.

Εάν η αύξηση της τιμής προμήθειας φθάσει το ένα λεπτό ανά κιλοβατώρα, η διαφορά θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη: στις 500 κιλοβατώρες προκύπτει πρόσθετο κόστος 5 ευρώ, απέναντι σε ελάφρυνση μόλις 1,72 ευρώ από τις ΥΚΩ. Το τελικό ισοζύγιο είναι επιβάρυνση 3,28 ευρώ.

Το σημείο ισορροπίας είναι ενδεικτικό. Η μείωση των ΥΚΩ αντιστοιχεί σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή σε 0,345 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Επομένως, για την κατανάλωση που καλύπτει η συγκεκριμένη κλίμακα, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής προμήθειας πάνω από αυτό το επίπεδο είναι αρκετή, αριθμητικά, για να υπερκαλύψει την ελάφρυνση.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι κάθε αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής δεν περνά αυτόματα και ισόποσα στους λογαριασμούς. Η τελική επίπτωση εξαρτάται από το είδος του τιμολογίου, την πολιτική του προμηθευτή και τις αντισταθμίσεις κινδύνου. Ωστόσο, εάν η γεωπολιτική ένταση διατηρήσει το φυσικό αέριο σε υψηλά επίπεδα και η πίεση στη χονδρική παραταθεί, η μείωση των ΥΚΩ θα αποδειχθεί πολύ μικρή για να οδηγήσει από μόνη της σε χαμηλότερο τελικό λογαριασμό.