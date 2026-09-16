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Μια ιστορία με τον Τριαρίδη που διηγείται ο Φλωρίδης.

«Και εις ανώτερα» εύχονταν «γαλάζιοι» βουλευτές στον Γ. Φλωρίδη όταν έμαθαν ότι κλείδωσε η υποψηφιότητα του στην Α΄Θεσσαλονίκης με τη Ν.Δ.

Και ο υπουργός Δικαιοσύνης τους απάντησε με μία ιστορία από τη δεκαετία του ’90.

Όταν ο τότε υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Ντίνος Τριαρίδης, επισκέφθηκε τα Πομακικά χωριά, τα οποία θεωρούσαν τον εκάστοτε Νομάρχη Ροδόπης τον απόλυτο πολιτικό άρχοντα.

«Και εις ανώτερα υπουργέ. Άντε και Νομάρχης» του είπαν αφήνοντας τον άφωνο.

Κάπως έτσι αισθάνεται τώρα και ο μπαρουτοκαπνισμένος Γ. Φλωρίδης. Όντας υπουργός και για πολλά χρόνια βουλευτής ΠΑΣΟΚ.

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Λ.Ι.