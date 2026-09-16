H επικρατούσα άποψη πάντως να προδιαθέτει για το αποτέλεσμα.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο νόμος είναι σαφής και ότι ο αποφυλακισμένος Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέλθει στις εκλογές καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ούτε ως αρχηγός ούτε ως κρυπτόμενος αρχηγός ούτε ως υποψήφιος βουλευτής σε κόμμα.

Ακόμη και αν ο Ηλίας Κασιδιάρης υποστηρίξει ότι έχει εκτίσει το σύνολο της ποινής του.

Σχεδόν το σύνολο του νομικού κόσμου υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τον νόμο τα 13 χρόνια φυλάκισης αρχίζουν να μετράνε από τον Οκτώβριο του 2020 - οπότε και καταδικάστηκε για πρώτη φορά ο Ηλίας Κασιδιάρης - και όχι νωρίτερα.

Ακόμη κι αν ο ίδιος βρισκόταν στη φυλακή. Φυσικά ο τελικός κριτής θα είναι ο Άρειος Πάγος. Με την επικρατούσα άποψη πάντως να προδιαθέτει για το αποτέλεσμα… Τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση στο Μαξίμου.

Λ.Ι.