Αυτή η συνήθεια ενδέχεται να συνδέεται με την ανάγκη για ασφάλεια, την φροντίδα του εαυτού και ορισμένα άλλα «κρυφά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Ο ύπνος με την πόρτα κλειστή αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική σε πολλούς πολιτισμούς, κυρίως για λόγους ασφαλείας ή για τη διατήρηση μιας κατάλληλης θερμοκρασίας στο δωμάτιο. Ωστόσο, από ψυχολογική σκοπιά, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αντικατοπτρίζει και βαθύτερες πτυχές της συναισθηματικής λειτουργίας και της προσωπικότητας του ατόμου που την υιοθετεί.

Ανάγκη για φυσική και συναισθηματική ασφάλεια

Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της ψυχολογίας, το κλείσιμο της πόρτας κατά τη διάρκεια του ύπνου ανταποκρίνεται σε μια βασική ανάγκη για ασφάλεια, τόσο σωματική όσο και ψυχική.

Η ενέργεια αυτή δημιουργεί ένα συμβολικό φράγμα απέναντι στον έξω κόσμο, προσφέροντας στο άτομο μια αίσθηση ελέγχου πάνω στο άμεσο περιβάλλον του, γεγονός που ευνοεί την ξεκούραση.

Εκτίμηση του προσωπικού χώρου και ενδοσκόπηση

Ένας άλλος λόγος που συχνά συνδέεται με αυτή τη συνήθεια είναι η αναζήτηση της συνειδητής μοναχικότητας και της εσωτερικής γαλήνης.

Όσοι προτιμούν να κοιμούνται με την πόρτα κλειστή, σύμφωνα με μελέτες συμπεριφοράς, τείνουν να εκτιμούν τους προσωπικούς χώρους στους οποίους μπορούν να αναλογιστούν, να αποσυνδεθούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους.

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Δομημένες προσωπικότητες με εστίαση στη φροντίδα του εαυτού

Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι τα μεθοδικά και οργανωμένα άτομα είναι πιο πιθανό να κλείνουν την πόρτα για να κοιμηθούν.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε ένα σύνολο συνηθειών που δημιουργούν ευεξία και προβλεψιμότητα πριν από τον ύπνο. Για πολλούς, αποτελεί μια κίνηση που ανήκει στο νυχτερινό τους τελετουργικό και συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος άνεσης και προσωπικής φροντίδας.

Ανεξαρτησία και προάσπιση του προσωπικού χώρου

Ο ύπνος με κλειστή την πόρτα μπορεί επίσης να σχετίζεται με την επιβεβαίωση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Η δημιουργία φυσικών ορίων κατά τη διάρκεια του ύπνου επιτρέπει σε ορισμένους ανθρώπους να επαναβεβαιώσουν την ικανότητά τους να ελέγχουν τον ιδιωτικό τους χώρο.

Επιπλέον, αυτή η κίνηση μπορεί να συμβολίζει την επιθυμία για εσωτερική ελευθερία, ορίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από εξωτερικές επιρροές.

Ο ποιοτικός ύπνος ως ολιστική πράξη

Η πράξη του ύπνου δεν είναι απλώς μια βιολογική ανάγκη· είναι επίσης μια έκφραση του πώς κάθε άτομο σχετίζεται με το περιβάλλον του.

Η ψυχολογία υποδηλώνει ότι μικρές συνήθειες, όπως το κλείσιμο της πόρτας όταν κοιμόμαστε, μπορούν να αποτελούν δείκτες χαρακτηριστικών όπως η ανάγκη για προστασία, η αναζήτηση συναισθηματικής ηρεμίας ή η τάση προς ενδοσκόπηση.

Αν και μπορεί να φαίνεται ως μια συνήθης κίνηση ρουτίνας, ο τρόπος με τον οποίο κοιμόμαστε μπορεί να αποκαλύψει πολλά για το ποιοι είμαστε.

Πηγή: lanacion.com.ar