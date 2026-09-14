Λόγοι ασφαλείας, κατά τη μεταφορά τους, οδήγησαν τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ στην απόφαση.

Τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ αλλάζουν σχολείο έπειτα από μόλις δύο ημέρες, λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια κατά τη μεταφορά τους, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Στα τέλη Αυγούστου ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου και η οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία. Στόχος της επιστροφής, έπειτα από έξι χρόνια που ζούσε στην Καλιφόρνια το ζευγάρι, ήταν ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ να ενταχθούν στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το πού βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας και οι λεπτομέρειες για το σχολείο των παιδιών δεν έχουν αποκαλυφθεί. Όμως, σήμερα, Δευτέρα, εκπρόσωπος του ζευγαριού επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ο Άρτσι και η Λίλιμπετ αλλάζουν σχολείο, έπειτα από μόλις δύο ημέρες.

Η απόσταση από το σπίτι έως το σχολείο στο οποίο γράφτηκαν αρχικά και η κίνηση στην περιοχή ήταν λόγοι ανησυχίας για την ομάδα της ασφάλειάς τους. «Η απόφαση να αλλάξουν σχολείο τα παιδιά λήφθηκε έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας, για τα πρακτικά ζητήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Οι γονείς παραμένουν εξαιρετικά ευγνώμονες σε όλους τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό για την αγάπη, τη φροντίδα και την προσπάθεια που έκαναν για την οικογένειά τους. Η απόφαση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως κριτική για το σχολείο ή την εξαιρετική φροντίδα που έχουν λάβει τα παιδιά εκεί», συμπλήρωσε.

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Το βίντεο του ζευγαριού από τις πρώτες ημέρες στη Βρετανία

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία, μετά το περίφημο Megxit του 2020, αποτέλεσε έκπληξη, αφού ακόμα και ο βασιλιάς Κάρολος έμαθε τα σχέδιά τους μόλις μερικές ημέρες προτού τα ανακοινώσουν. Με επιστολή του ο μονάρχης ξεκαθάρισε την προηγούμενη εβδομάδα ότι παραμένουν ιδιώτες και δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Το ζευγάρι ανάρτησε ένα βίντεο από τις πρώτες ημέρες του στη Βρετανία.

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Στο μεταξύ, κυβερνητική επιτροπή επανεξετάζει το ζήτημα της ασφάλειας του πρίγκιπα Χάρι. Ο εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι κάτι ανάλογο γίνεται και για τη Μέγκαν Μαρκλ, μετά την επιστροφή της στη Βρετανία. Το ζήτημα έχει υπάρξει αντικείμενο κόντρας του μικρότερου γιου του βασιλιά με τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να μην του παρέχεται αυτομάτως η αστυνομική προστασία που προβλέπεται για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Πηγή: Reuters