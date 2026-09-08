Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν επιστρέφουν στα επίσημα καθήκοντα σύμφωνα με την επιστολή του παλατιού.

«Έκπληκτοι» φέρεται να έμειναν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ όταν πληροφορήθηκαν την αποστολή επιστολής εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου, με την οποία αποσαφηνίζεται εκ νέου το επίσημο καθεστώς τους ως μη εργαζόμενων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ ανέφερε, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ότι το ζευγάρι εξεπλάγη «λίγο» από το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιστολή.

Ωστόσο, βασιλικές πηγές δίνουν διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της επιστολής πριν αυτή κοινοποιηθεί επίσημα.

Η επιστολή που ξεκαθαρίζει το καθεστώς των Σάσεξ

Η επιστολή στάλθηκε εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου από τον Λόρδο Τσάμπερλεϊν, έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους του Παλατιού, και είχε ως στόχο να υπενθυμίσει όσα είχαν συμφωνηθεί το 2020, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με πηγές του Παλατιού, το μήνυμα διαβιβάστηκε στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρι, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και Λόρδους Υπολοχαγούς.

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Η επιστολή υπογραμμίζει ότι η λεγόμενη Συμφωνία του Σάντρινγκχαμ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Με βάση αυτή, οι Σάσεξ δεν μπορούν να επιστρέψουν σε ένα καθεστώς «μισό μέσα, μισό έξω» από τη βασιλική οικογένεια.

Χωρίς χρήση των τίτλων «Βασιλικής Υψηλότητας»

Όπως διευκρινίζεται, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τους τίτλους «Αυτού» και «Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας» και παραμένουν ιδιώτες πολίτες.

Παράλληλα, η απόφαση του 2020 σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνδυάζουν επίσημα βασιλικά καθήκοντα με τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα.

Η επιστολή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Δούκας και η Δούκισσα «παραιτήθηκαν από την ανάληψη καθηκόντων εκπροσώπησης εκ μέρους του Μονάρχη» και, ως εκ τούτου, «δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας».

«Προσωπική υπόθεση» το φιλανθρωπικό τους έργο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη φιλανθρωπική δραστηριότητα του ζευγαριού. Σύμφωνα με την επιστολή, το φιλανθρωπικό έργο του Χάρι και της Μέγκαν αποτελεί προσωπική τους υπόθεση και πραγματοποιείται ιδιωτικά.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ζευγάρι έχει επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα δύο παιδιά του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια.

Στο επίκεντρο και η ασφάλειά τους

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτροπή ασφαλείας του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας και το ενδεχόμενο αυτή να χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, δεδομένης της επιστροφής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το θέμα της ασφάλειας αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στη σχέση του Χάρι με τη βρετανική κυβέρνηση και τη βασιλική οικογένεια.

Η νέα επιστολή, πάντως, φαίνεται να λειτουργεί ως σαφές μήνυμα από το Παλάτι οτι παρά την επιστροφή τους στη χώρα, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν επιστρέφουν στα επίσημα καθήκοντα που είχαν πριν από την αποχώρησή τους.