Η επιστολή του βασιλιά Καρόλου ξεκαθαρίζει πως όποιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το ζευγάρι έχουν τη μορφή «ιδιώτη» και δεν εκπροσωπούν τη βασιλική οικογένεια.

Με επιστολή του ο βασιλιάς Κάρολος διευκρινίζει πως ο γιος του πρίγκιπας Χάρι και η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, που επέστρεψαν στη Βρετανία, παραμένουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχουν άδεια να πραγματοποιούν επίσημες υποχρεώσεις, τώρα που επέστρεψαν στη Βρετανία, όπως αναφέρει επιστολή του βασιλιά Καρόλου που εστάλη στους συνεργάτες του ζευγαριού.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους τίτλους «Αυτού Μεγαλειότητα» και παραμένουν «ιδιώτες» όπως αναφέρει η επιστολή του βασιλιά Καρόλου που κοινοποίησε ο Λόρδος Τσάμπερλεν, ανώτατος αξιωματούχος του παλατιού.

Η επιστολή έχει σταλεί στα επιτελεία του πρίγκιπα Χάρι, σε κυβερνητικά τμήματα, αξιωματούχους του στρατού και Λόρδους υπολοχαγούς, σύμφωνα με πηγές του παλατιού. Οι Λόρδοι Υπολοχαγοί, οι οποίοι είναι οι τοπικοί εκπρόσωποι του μονάρχη, και το κυβερνητικό προσωπικό συμμετέχουν συχνά σε βασιλικές επισκέψεις και υποχρεώσεις.

Η επιστολή ξεκαθαρίζει πως όποιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το ζευγάρι έχουν τη μορφή «ιδιώτη» και δεν εκπροσωπούν τη βασιλική οικογένεια.

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Το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου τονίζει ότι η θέση που συμφωνήθηκε το 2020 όταν ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφυγαν από τη Βρετανία - η λεγόμενη Συμφωνία του Σάντρινγκχαμ - εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό απέκλειε οποιοδήποτε καθεστώς «ημιπαραμονής» σε βασιλικά καθήκοντα, επομένως ο Χάρι και η Μέγκαν δεν μπορούσαν να επιδιώξουν τα δικά τους εμπορικά συμφέροντα ενώ συνέχιζαν να είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

«Είναι γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Δούκας και η Δούκισσα παραιτήθηκαν από την ανάληψη καθηκόντων εκπροσώπησης εκ μέρους του Μονάρχη και δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας», αναφέρει η επιστολή.

Η επιστολή που στάλθηκε εκ μέρους του Βασιλιά καθιστά σαφές ότι αυτό παραμένει σε ισχύ. Πηγές του παλατιού έχουν υποδείξει ότι ήταν καλύτερο να δημοσιοποιηθεί η επιστολή του Λόρδου Τσάμπερλεν, με πνεύμα διαφάνειας, παρά να διακινδυνεύσει να αποκαλυφθεί σε διαρροές. «Η φιλανθρωπική εργασία του δούκα και της δούκισσας είναι προσωπική τους υπόθεση και αναλαμβάνονται υπό την ιδιότητά τους ως ιδιώτες».

Το μήνυμα του Βασιλιά αναφέρει ότι τυχόν ερωτήσεις από οργανισμούς σχετικά με την υποδοχή που θα δοθεί στον Χάρι και τη Μέγκαν, «ιδίως όταν ενδέχεται να απαιτείται προσφυγή σε δημόσια κονδύλια, θα πρέπει να απευθύνονται στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ».

Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ απαρνήθηκαν τα βασιλικά καθήκοντα το 2020

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφυγαν από τη Βρετανία το 2020 και τότε απαρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Την απόφασή τους την πρόβαλαν στο ντοκιμαντέρ τους στο Netflix. Εδραίωσαν την οικονομική τους ανεξαρτησία στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής του best-seller απομνημονεύματος «Spare» του πρίγκιπα Χάρι, που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, και της δημιουργίας μιας διαδικτυακής σειράς τροφίμων, As Ever.

Πριν από λίγες μέρες το ζευγάρι αποφάσισε αιφνιδίως να επιστρέψει στη Βρετανία για άγνωστο διάστημα. Οι διαφωνίες σχετικά με την προσωπική ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία παραμένουν ανεπίλυτες και η επιστολή του βασιλιά Καρόλου αναφέρει συγκεκριμένα πως: «οποιοδήποτε ζήτημα επιχειρησιακής ασφάλειας θα πρέπει να συνεχίσει να απευθύνεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές».

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει παραπονεθεί για την έλλειψη επαρκούς αστυνομικής προστασίας στη Βρετανία, αλλά το παλάτι επιμένει ότι αυτό είναι ζήτημα της Βασιλικής και VIP Εκτελεστικής Επιτροπής, γνωστή ως Ravec, η οποία αποφασίζει για την ασφάλεια των βασιλικών μελών και των δημόσιων προσώπων.