Νέο σχόλιο του Αμερικανού προέδρου για τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι.

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στη θέση του βασιλιά Καρόλου, όχι μόνο δεν θα δεχόταν πίσω τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, αλλά δεν θα τους ξαναμιλούσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε νέο σχόλιο για τους Sussexes και την επιστροφή τους στη Βρετανία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο GB News και ήταν ιδιαίτερα καυστικός για τη Μέγκαν Μαρκλ, την οποία χαρακτήρισε «φριχτή επιρροή» για τον πρίγκιπα Χάρι.

«Εγώ δεν θα τους δεχόμουν πίσω… υπερβολικά πολύ μίσος, ειπώθηκαν πολύ άσχημα πράγματα», απάντησε ο Τραμπ, όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε τι θα έκανε στη θέση του βασιλιά Καρόλου. «Έγραψε ένα τόσο κακό βιβλίο» είπε για τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι. «Και εκείνη ήταν φριχτή επιρροή για εκείνον. Αυτό που του έχει κάνει είναι απαράδεκτο», συμπλήρωσε αναφερόμενος στη Μέγκαν Μαρκλ.

«Ήταν ένα απαίσιο βιβλίο για τον Γουίλιαμ… αυτά που είπε. Εγώ δεν θα τους δεχόμουν πίσω, δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/GBNEWS/status/2095595751409647965}

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Την Τετάρτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, ρεπόρτερ τον ρώτησε για την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τις ΗΠΑ. «Χαίρομαι, δεν είμαι φαν τους», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος και σημείωσε ότι είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τη βασίλισσα Ελισάβετ και τώρα με τον βασιλιά Κάρολο.

«Πιστεύω ότι φέρθηκαν στη βασιλική οικογένεια με μεγάλη ασέβεια. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που ενήργησε εκείνη, πιστεύω ότι ήταν εντελώς ασεβής στη βασίλισσα και στον βασιλιά. Δεν θα τους δεχόμουν πίσω», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/shorts/cZI_baTob_c}