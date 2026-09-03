Ο Εμανουέλ Μακρόν… ανησύχησε μήπως ο Λάρι ήταν στο Βρετανικό μουσείο.

Με ένα… παράπονο έμεινε η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας κατά την επίσκεψή στο Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ: δεν είδε τον Λάρι. Και ο Εμανουέλ Μακρόν ανησύχησε μήπως ο γάτος βρισκόταν στο Βρετανικό Μουσείο.

Το ζεύγος Μακρόν επισκέφθηκε τη βρετανική πρωθυπουργικού κατοικία την Πέμπτη. Κάποια στιγμή, η Μπριζίτ Μακρόν ρώτησε για τον Λάρι. «Ελπίζω να μην είναι στο Βρετανικό μουσείο», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας… ανησυχία για την Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία εκτίθεται εκεί, κάτι που αποτέλεσε αφορμή για την επίσκεψή του στο Λονδίνο.

«Πού είναι ο γάτος», αναρωτήθηκε η σύζυγος του Άντι Μπέρναμ, Μαρί Φρανς Βαν Χιλ, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός απόρησε αν πράγματι ο Λάρι είναι 19 ετών.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2095544087289950270}

Ο Λάρι είναι ο γάτος που βλέπει τους… Βρετανούς πρωθυπουργούς να έρχονται και να φεύγουν από τη Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ εκείνος παραμένει ο «αρχικυνηγός ποντικιών» εκεί.

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Η Μπριζίτ Μακρόν μπορεί να μην τον είδε, αλλά ο γάτος «μάγεψε» τους Γάλλους δημοσιογράφους έξω από την πρωθυπουργική κατοικία.

{https://x.com/Number10cat/status/2095482213026402327}

Όσο για την ανησυχία του Γάλλου προέδρου για την Ταπισερί της Μπαγιέ, δεν ήταν παράλογη. «Πρέπει να αντισταθώ στην έντονη επιθυμία να ξύσω», ανέφερε ανάρτηση στον «λογαριασμό» του Λάρι στο X.

{https://x.com/Number10cat/status/2095254210304516168}

Ίσως ο Μακρόν να είχε δει την ανάρτηση. Εξάλλου, πέρυσι είχε φανεί εντυπωσιασμένος με την παρουσία του γάτου στα social media. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον τότε Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, είχε πει ότι είδε μια ανάρτηση για την Ταπισερί της Μπαγιέ και αναρωτήθηκε ποιος είναι πίσω από αυτά που ανεβαίνουν στον λογαριασμό.

«Κανείς δεν ξέρει» ήταν η απάντηση του Στάρμερ, ενώ η τότε υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, είχε παραδεχθεί ότι ο Λάρι ήταν ο πιο δημοφιλής στην Ντάουνινγκ Στριτ.

{https://www.youtube.com/watch?v=y5zPh7ivpLI}