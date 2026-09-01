Η πρώτη ομιλία του νέου βρετανού πρωθυπουργού θα εστιαστεί στην κρίση του κόστους διαβίωσης, καθώς ο ηγέτης των Εργατικών θα υποστηρίξει την υπαγωγή περισσότερων βασικών υπηρεσιών υπό δημόσιο έλεγχο.

Ο Άντι Μπέρναμ εκφωνεί σήμερα Τρίτη την πρώτη ομιλία του ως πρωθυπουργός στη Βουλή των Κοινοτήτων, έχοντας περάσει τις θερινές διακοπές ανακοινώνοντας μια σειρά πολιτικών που θα τεθούν τώρα ενώπιον των βουλευτών.

Στην προσπάθειά του να ενισχύσει την ανάπτυξη, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να δεσμευτεί ενώπιον του Κοινοβουλίου για την επιστροφή βασικών υπηρεσιών υπό δημόσιο έλεγχο, διευκολύνοντας την κρατικοποίηση προβληματικών εταιρειών κοινής ωφέλειας, όπως η Thames Water.

Σύμφωνα με τον Guardian, o Μπέρναμ θα τονίσει ότι το κόστος βασικών υπηρεσιών βαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, «φρενάροντας» την οικονομία, ενώ θα υποστηρίξει πως το μέτρο της κρατικοποίησης θα ξεκλειδώσει επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Πηγή από την Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε πως «ο Άντι είναι αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας μας». «Έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς θα αναστρέψουμε την κατάσταση. Είναι αποφασισμένος να κάνουμε αυτή τη στιγμή την απαρχή της επιστροφής της ελπίδας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα αντιμετωπίσει μια πρόωρη δοκιμασία της δέσμευσής του, καθώς μελετά τη νομοθεσία που θα μπορούσε να διευκολύνει την υπαγωγή προβληματικών εταιρειών κοινής ωφέλειας σε κρατικό έλεγχο, ενώ θα κληθεί να λάβει κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με πιθανές αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, καθώς και πιέσεις από βουλευτές να στηρίξει κινήσεις για την εκλογική μεταρρύθμιση. Σύντομα αναμένεται επίσης μια οιονεί δικαστική απόφαση για το αν θα επιτραπούν περισσότερες γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα: ένα ιδιαίτερα διχαστικό ζήτημα εντός του κόμματος των Εργατικών.

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«Οι ιδιωτικοποιήσεις ελάχιστα ωφέλησαν την κοινωνία»

Σύμφωνα πάντα με τον Guardian, ο Μπέρναμ αναμένεται να ασκήσει δριμεία κριτική στο πώς οι ιδιωτικοποιήσεις ελάχιστα ωφέλησαν την κοινωνία, υποστηρίζοντας πως οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και οι συγκοινωνίες δεν διοικήθηκαν προς το δημόσιο συμφέρον και δεν είναι ούτε αξιόπιστες ούτε προσιτές.

Θα επισημάνει τις ενέργειες που ήδη λαμβάνονται για την υπαγωγή περισσότερων γραμμών λεωφορείων υπό δημόσιο έλεγχο, με χαρακτηριστική την περιοχή του Λίβερπουλ, όπου οι τοπικές αρχές θα αναλάβουν τον έλεγχο των υπηρεσιών λεωφορείων από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Πέρα από τον καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων για τους πρώτους μήνες της θητείας του, ο Μπέρναμ θα αντιμετωπίσει μια δίωρη εξέταση από βουλευτές σχετικά με τις πολιτικές που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού – συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας, του εισιτηρίου λεωφορείου των £2, της κατάργησης των ψηφιακών ταυτοτήτων, της μεγάλης επέκτασης της αποκέντρωσης και του σχεδίου για ένα εθνικό σύστημα φροντίδας.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αναμένεται να θέσουν σκληρά ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση των δεσμεύσεων αυτών, καθώς και για το πώς ο Μπέρναμ σκοπεύει να καλύψει το κενό ύψους £4,7 δισ. στο επενδυτικό πρόγραμμα άμυνας που άφησε ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ.

Την Τρίτη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Άλεξ Νόρις, θα παρουσιάσει επίσης τα σχέδια της κυβέρνησης για τη μείωση του αριθμού των κρατουμένων που δικαιούνται πρόωρη αποφυλάκιση, συμπεριλαμβανομένων των δολοφόνων του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ.