Από τα 30 προϊόντα που εξέτασε το Dnews.gr, τα περισσότερα εξακολουθούν να πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με την πρώτη διαθέσιμη τιμή του Ιουλίου ή των αρχών Αυγούστου.

Μια αισθητά διαφορετική εικόνα από εκείνη που επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών προκύπτει από την εξέταση της πραγματικής πορείας των τιμών σε 30 προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.

Το κρίσιμο στοιχείο που αλλάζει την εικόνα είναι η αφετηρία της σύγκρισης. Για τον καταναλωτή δεν αρκεί να γνωρίζει ότι ένα προϊόν εμφανίζεται σήμερα μειωμένο κατά 5%, 10%, 20% ή ακόμη και 30% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τιμή του. Καθοριστικό είναι να γνωρίζει πόσο κόστιζε πριν από τον κύκλο των ανατιμήσεων και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η τιμή του μετά την εφαρμογή της πολυδιαφημισμένης μείωσης.

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών τέθηκε στο επίκεντρο στις 8 Ιουλίου 2026, μετά τη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας. Ωστόσο, από τις αρχές Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου, η ιστορικότητα των τιμών δείχνει ότι σε σειρά προϊόντων μεσολάβησαν σημαντικές αυξήσεις, πριν ανακοινωθούν οι νέες μειωμένες τιμές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η μείωση εφαρμόστηκε πάνω σε μια τιμή η οποία είχε ήδη αναπροσαρμοστεί σημαντικά προς τα πάνω. Έτσι, ενώ η σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη τιμή εμφανίζει πράγματι ποσοστιαία αποκλιμάκωση, η σύγκριση με την τιμή που πλήρωνε ο καταναλωτής τον Ιούλιο οδηγεί σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα.

Από τα 30 προϊόντα που εξέτασε το Dnews.gr, τα περισσότερα εξακολουθούν να πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με την πρώτη διαθέσιμη τιμή του Ιουλίου ή των αρχών Αυγούστου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά ξεπερνά το 20%, ενώ στο ακραίο παράδειγμα αγγίζει το 33,7%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η δυνατότητα αυτής της σύγκρισης προκύπτει από την πλατφόρμα «Πόσο Κάνει» και, κυρίως, από την ιστορικότητα τιμών που διαθέτει, η οποία επιτρέπει να αποτυπωθεί όχι μόνο η σημερινή τιμή αλλά και οι μεταβολές που προηγήθηκαν.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα δημιουργούν παράλληλα ερωτήματα για το κατά πόσο οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα μπορούσαν να δημοσιοποιήσουν αναλυτικότερα στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ πριν από την εφαρμογή της λεγόμενης «συμφωνίας κυρίων». Η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει, εκ του θεσμικού της ρόλου, ιδιαίτερη σημασία στη διερεύνηση της χρονικής ακολουθίας των ανατιμήσεων και των μετέπειτα μειώσεων.

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία

Το Dnews.gr ανέλυσε, μέσα από τους καταλόγους με τις μειώσεις τιμών που έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, τα στοιχεία τιμών για 30 βασικά προϊόντα που μπαίνουν σε όλα τα σπίτια και παραθέτει τα ευρήματα για την εξέλιξη των τιμών τους από τον Ιούλιο έως σήμερα, ξεκινώντας από τα προϊόντα που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ της αρχικής και της σημερινής τιμής.

1. FRUCTIS ΔΥΝΑΜΗ & ΛΑΜΨΗ SHAMPOO 400ML: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 30%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,43 ευρώ. Έως τις 30 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 3,54 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 3,25 ευρώ. Παρά τη μείωση που ανακοινώνεται, η σημερινή τιμή είναι κατά 0,82 ευρώ υψηλότερη από εκείνη του Ιουλίου, δηλαδή κατά 33,7%.

2. ΟΛΥΜΠΟΣ Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1,5lt: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 11%. Στις 10 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 3,14 ευρώ. Έως τις 28 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 4,50 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 4,05 ευρώ. Η σημερινή τιμή παραμένει κατά 0,91 ευρώ ή 29% υψηλότερη από την τιμή του Ιουλίου.

3. MIMIKOS Nuggets από Φιλέτο Κοτόπουλου 480γρ.: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 5%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 5,59 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 7,08 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 7,08 ευρώ. Δηλαδή, ο καταναλωτής το αγοράζει σήμερα κατά 1,49 ευρώ ή 26,7% ακριβότερα από ό,τι στις 8 Ιουλίου.

4. ΟΛΥΜΠΟΣ Freelact Γάλα Υψηλής Παστερίωσης Χωρίς Λακτόζη 1,5% 1lt: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 6%. Στις 7 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,05 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 2,73 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 2,57 ευρώ. Παρά τη μείωση, η τιμή παραμένει 25,4% υψηλότερη από εκείνη των αρχών Ιουλίου.

5. LA VACHE QUI RIT Babybel Classic Mini 8x160g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 5%. Στις 24 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,78 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 3,98 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 3,48 ευρώ. Η σημερινή τιμή παραμένει κατά 0,70 ευρώ ή 25,2% υψηλότερη από την τιμή του Ιουλίου.

6. ΝΟΥΝΟΥ Γάλα Συμπυκνωμένο Πλήρες 6x400g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 13%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 5,59 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 7,54 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 6,78 ευρώ. Η «μειωμένη» τιμή εξακολουθεί να είναι κατά 1,19 ευρώ ή 21,3% ακριβότερη από την τιμή της 8ης Ιουλίου.

7. ΑΡΚΑΔΙ Υγρό Απορρυπαντικό Ρούχων Κλασικό 1,45 λτ., 32 μεζ.: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 31%. Στις 30 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 5,23 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 9,50 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 6,40 ευρώ. Παρά τη μεγάλη μείωση από τα 9,50 ευρώ, η σημερινή τιμή παραμένει κατά 1,17 ευρώ ή περίπου 22,4% υψηλότερη από εκείνη του Ιουλίου.

8. ILLY Κάψουλες Καφέ Espresso Classico 57g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 8%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 4,84 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 6,20 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 5,82 ευρώ. Η απόκλιση από την τιμή του Ιουλίου παραμένει στο +20,2%.

9. DUO Natural Προφυλακτικά 12τεμ.: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 10%. Στις 5 Αυγούστου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 7,60 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 9,50 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 8,93 ευρώ. Σε σχέση με την πρώτη διαθέσιμη τιμή, η σημερινή παραμένει αυξημένη κατά 17,5%.

10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χωριάτικες Φρυγανιές Ολικής Άλεσης Vegan 240g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 7%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 1,82 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 2,28 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 2,13 ευρώ. Η σημερινή τιμή είναι 17% υψηλότερη από εκείνη της 8ης Ιουλίου.

11. MILKO Γάλα με Κακάο 500ml: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 7%. Στις 5 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 1,07 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 1,34 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 1,25 ευρώ. Η τιμή παραμένει αυξημένη κατά 16,8% σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.

12. IFANTIS Πάριζα σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 160g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 8%. Στις 9 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 1,46 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 1,83 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 1,70 ευρώ. Η σημερινή τιμή είναι κατά 16,4% υψηλότερη από εκείνη του Ιουλίου.

13. NIVEA Men Sensitive Shaving Foam 250ml: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 6%. Στις 23 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,87 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 3,65 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 3,33 ευρώ. Δηλαδή, παραμένει 16% ακριβότερο από την τιμή του Ιουλίου.

14. SUPER FRESCO Μαργαρίνη Κλασικό 200g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 7%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 0,80 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 0,98 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 0,92 ευρώ. Παρά τη μείωση, παραμένει κατά 15% ακριβότερο από την τιμή του Ιουλίου.

15. BEN'S ORIGINAL Ρύζι Καστανό Έτοιμο σε 10 Λεπτά 4x125gr: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 9%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,74 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 3,43 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 3,14 ευρώ. Η τελική τιμή παραμένει περίπου 14,6% πάνω από εκείνη του Ιουλίου.

16. TSAKIRIS Πατατάκια με Αλάτι Vegan Χωρίς Γλουτένη 140g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 9%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 1,44 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 1,80 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 1,65 ευρώ. Και εδώ η απόκλιση από την τιμή του Ιουλίου είναι +14,6%.

17. Βρεφικές Τροφές ΝΟΥΝΟΥ Μπισκοτόκρεμα 300gr: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 14%. Στις 15 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 5 ευρώ. Έως τις 28 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 6,25 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 5,62 ευρώ. Εξακολουθεί να είναι κατά 12,4% ακριβότερο από τον Ιούλιο.

18. SPRITE Lemon Lime 6x330ml: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 12%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 4,22 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 5,10 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 4,74 ευρώ. Η σημερινή τιμή είναι 12,3% υψηλότερη από εκείνη του Ιουλίου.

19. KANAKI Ζύμη Κουρού με Μαγιά 650g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 6%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,60 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 3,20 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 2,92 ευρώ. Παρά τη μείωση, είναι 12,3% ακριβότερο από ό,τι στις 8 Ιουλίου.

20. JACOBS Flavours Καφές Φίλτρου με Γεύση Καραμέλα 250g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 6%. Στις 9 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 7,43 ευρώ. Έως τις 25 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 8,65 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 8,13 ευρώ. Η σημερινή τιμή παραμένει 9,4% υψηλότερη από εκείνη του Ιουλίου.

21. PEPSI Zero Cola Χωρίς Ζάχαρη 1,5lt: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 5%. Στις 10 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 1,22 ευρώ. Έως τις 8 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 2,04 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 1,33 ευρώ. Παρά τη σημαντική υποχώρηση από τα 2,04 ευρώ, η σημερινή τιμή παραμένει περίπου 9% υψηλότερη από εκείνη του Ιουλίου.

22. ΚΥΚΝΟΣ Μαγιονέζα Premium 400 γρ.: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 19%. Στις 9 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,52 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 3,36 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 2,72 ευρώ. Παρά το -19%, η τιμή παραμένει 7,9% πάνω από εκείνη του Ιουλίου.

23. ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Αγελάδας 2% Λιπαρά 3x200gr: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 7%. Στις 20 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,18 ευρώ. Έως τις 28 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 2,48 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 2,33 ευρώ. Η τιμή παραμένει 6,9% υψηλότερη από εκείνη του Ιουλίου.

24. ALWAYS Σερβιέτες Ultra Normal Plus Giga Pack 40τεμ.: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 10%. Στις 6 Αυγούστου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 4,27 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 4,79 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 4,44 ευρώ. Σε σχέση με την πρώτη διαθέσιμη καταγραφή, η τιμή είναι ακόμη κατά 4% υψηλότερη.

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πτι Μπερ Μπισκότα Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης 225g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 7%. Στις 5 Αυγούστου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 1,16 ευρώ. Έως τις 26 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 1,30 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 1,17 ευρώ. Η σημερινή τιμή είναι ουσιαστικά ίδια, μόλις 0,9% υψηλότερη από την πρώτη διαθέσιμη καταγραφή.

26. ION Break Σοκολάτα Γάλακτος με Ολόκληρα Φουντούκια 85g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 25%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 1,92 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 2,40 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει ξανά για 1,92 ευρώ. Η καθαρή μεταβολή από τον Ιούλιο είναι μηδενική. Το -25% ουσιαστικά αναιρεί την ανατίμηση που είχε προηγηθεί.

27. MISKO Σπαγγετίνη No10 4x500g: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 9%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,90 ευρώ. Έως τις 30 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 3,07 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 2,87 ευρώ. Εδώ υπάρχει πραγματική μείωση περίπου 1% σε σχέση με την τιμή του Ιουλίου.

28. ΛΟΥΜΙΔΗΣ Καλύτερη Τιμή & ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ Έκαστος Καφές Ελληνικός Μονοποικιλιακός: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 7%. Στις 14 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 1,76 ευρώ. Έως τις 25 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 2,65 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 1,71 ευρώ. Η τιμή είναι πλέον περίπου 2,8% χαμηλότερη από εκείνη του Ιουλίου.

29. PAMPERS Pants Πάνες Βρακάκι Νο8 19+kg 32τεμ.: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 14%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 12,70 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 13,66 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει για 12,22 ευρώ. Πρόκειται για πραγματική μείωση περίπου 3,8% σε σχέση με την τιμή της 8ης Ιουλίου.

30. ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Φασολάκια Στρογγυλά Βιολογικά Κατεψυγμένα 450gr: Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 6%. Στις 8 Ιουλίου σούπερ μάρκετ το πουλούσε στα 2,66 ευρώ. Έως τις 24 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ είχε αυξήσει την τιμή του στα 3,80 ευρώ. Έως τις 29 Αυγούστου την είχε μειώσει στα 2,28 ευρώ και χθες ανακοινώθηκε πως το διαθέτει για 2,17 ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη πραγματική μείωση στην ομάδα των προϊόντων που εξετάστηκαν, καθώς η σημερινή τιμή είναι περίπου 18,4% χαμηλότερη από εκείνη της 8ης Ιουλίου.

Τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύπτουν πως οι «μειώσεις» εφαρμόσθηκαν σε τιμές που προηγουμένως είχαν αυξηθεί ακόμη και θεαματικά, με αποτέλεσμα το όφελος για τον καταναλωτή να εξαϋλωθεί. Το ερώτημα λοιπόν προς την κυβέρνηση και την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς είναι απλό: ποιος έλεγξε τις ανατιμήσεις που έγιναν πριν από την πολυδιαφημισμένη πρωτοβουλία και γιατί αυτές πέρασαν χωρίς να ανοίξει μύτη;