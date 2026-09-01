Η «συμφωνία κυρίων» και το φιάσκο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η Theon International, η H&M Ελλάδας, η Hellenic Healthcare Group, η Cloudevo και η ΔΕΗ και η νέα εταιρεία του Άκη Πετρετζίκη

Ποιοι ανέβασαν τις τιμές πριν τις… μειώσουν;

Αν ήμασταν στη θέση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη, μάλλον δεν θα βιαζόμασταν να πανηγυρίσουμε για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών.

Ειδικά αν κοιτούσαμε προσεκτικά τι συνέβη στην αγορά από τις 8 Ιουλίου και μετά.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα σε κεντρικό ρεπορτάζ του το Dnews.gr αποκαλύπτουν μια εξαιρετικά προβληματική εικόνα: την περίοδο που μεσολάβησε από την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας μέχρι την εφαρμογή των μειώσεων καταγράφηκαν σημαντικές ανατιμήσεις σε προϊόντα που αργότερα εμφανίστηκαν στους καταλόγους των «μειωμένων» τιμών.

Με απλά λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές ανέβηκαν και στη συνέχεια μειώθηκαν από το νέο, υψηλότερο επίπεδο.

Και κάπως έτσι δημιουργείται το εύλογο ερώτημα αν η περίφημη «συμφωνία κυρίων», αντί να λειτουργήσει αποκλειστικά ως ανάχωμα στην ακρίβεια, άφησε ένα παράθυρο ώστε ορισμένοι στην αγορά να αναπροσαρμόσουν προηγουμένως τους τιμοκαταλόγους τους. Και όλα αυτά εν μέσω θέρους, σε μια περίοδο αυξημένης κατανάλωσης.

Για τα νοικοκυριά, βέβαια, μικρή σημασία έχει αν μια τιμή μειώθηκε κατά 10% από το επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όταν μετά τη «μείωση» το ίδιο προϊόν εξακολουθεί να κοστίζει περισσότερο από ό,τι τον Ιούλιο.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη παράμετρος που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Οι ανατιμήσεις που μεσολάβησαν από τον Ιούλιο έως τα τέλη Αυγούστου δεν επιβάρυναν μόνο τους καταναλωτές. Στον βαθμό που μεταφράστηκαν σε υψηλότερες φορολογητέες λιανικές πωλήσεις, συνεπάγονταν και υψηλότερες εισπράξεις ΦΠΑ ανά μονάδα προϊόντος για το Δημόσιο. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα συνολικά έσοδα ΦΠΑ αυξήθηκαν εξαιτίας των συγκεκριμένων ανατιμήσεων — κάτι τέτοιο θα απαιτούσε στοιχεία για τις ποσότητες που πωλήθηκαν. Είναι όμως μια διάσταση που έχει ενδιαφέρον όταν η κυβέρνηση εμφανίζεται να δίνει μάχη για τη συγκράτηση των τελικών τιμών.

Και εδώ έρχεται ο ρόλος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής.

Αν η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, θέλει να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όσους συμμετείχαν στη «συμφωνία κυρίων», υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος: να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή για την εξέλιξη των τιμοκαταλόγων.

Να μάθουν οι καταναλωτές ποιες αλυσίδες προχώρησαν στις μεγαλύτερες ανατιμήσεις πριν από την εφαρμογή των μειώσεων, σε πόσους κωδικούς, σε ποιο ύψος και σε ποιες ημερομηνίες.

Η διαφάνεια, άλλωστε, είναι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος σε μια αγορά όπου όλοι δηλώνουν ότι στηρίζουν τον καταναλωτή.

Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα μπορούσε να κάνει κάτι ακόμη. Να καλέσει τις διοικήσεις των αλυσίδων στις οποίες καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις και να ζητήσει εξηγήσεις για ένα φαινόμενο που, τουλάχιστον πολιτικά, εκθέτει και την ίδια την κυβέρνηση: από τη μία πλευρά επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ανακοινώνοντας μειώσεις και από την άλλη να έχουν προηγηθεί σημαντικές αυξήσεις στις τιμές προϊόντων πριν αυτές οι μειώσεις τεθούν σε εφαρμογή.

Γιατί όταν ένα προϊόν ανεβαίνει πρώτα κατά 20%, 30% ή περισσότερο και μετά εμφανίζεται μια μείωση πάνω στη νέα τιμή, ο καταναλωτής δικαιούται να ρωτήσει τι ακριβώς γιορτάζουμε.

Δεν συνηθίζουμε να φωτογραφίζουμε εταιρείες χωρίς στοιχεία. Υπάρχει, όμως, ένας πολύ συγκεκριμένος τιμοκατάλογος που θα είχε ενδιαφέρον να ζητήσει πρώτο ο υπουργός από την κ. Τσαγγάρη. Εκείνος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ που διαθέτει περίπου 470 καταστήματα, εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 730.000 πελάτες καθημερινά, απασχολεί 37.003 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 προμηθευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και αναφερόμαστε σε αυτή την αλυσίδα σούπερ μάρκετ , διότι διαπιστώσαμε από τις διασταυρώσεις των στοιχείων που διενεργήσαμε πως προέβη στις περισσότερες ανατιμήσεις το επίμαχο διάστημα.

Ας ζητήσει, λοιπόν, ο κ. Θεοδωρικάκος από την Αρχή τους τιμοκαταλόγους της συγκεκριμένης αλυσίδας από τις 8 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου. Και ας τους δώσει στη δημοσιότητα για να φανεί ποιοι συγκράτησαν τις τιμές και ποιοι όχι. Και ας κάνει το ίδιο και με όλους τους «σουπερμαρκετάδες» που έπραξαν τα ίδια. Διαφορετικά -λυπούμαστε που το λέμε- αλλά ο υπουργός θα είναι συνυπεύθυνος για τον «εμπαιγμό» και το «φιάσκο».

Η Theon International

Σε νέα μεγάλη δανειακή σύμβαση, συνολικού ύψους έως 325 εκατ. ευρώ, προχωρά η Theon International Plc, η εισηγμένη στο Euronext κυπριακή εταιρεία του Κρίστιαν Χατζημηνά, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της βάση σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος βρίσκεται σε φάση αυξημένων επενδύσεων και εξαγορών. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά ή περί τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 και στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχει ευρύ σχήμα ελληνικών και διεθνών τραπεζών. Ως αρχικοί δανειστές προβλέπεται να συμμετάσχουν οι Alpha Bank S.A., Luxembourg Branch, National Bank of Greece (Cyprus) Ltd, CrediaBank, Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., Piraeus Bank S.A., Frankfurt Branch, BNP Paribas και Deutsche Bank AG.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ελληνική ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ πρόκειται να παράσχει εγγύηση υπέρ της Theon International Plc και της Theon Sensors AG. Ως αρχικοί εγγυητές της σύμβασης προβλέπεται να συμμετέχουν η ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, η Theon Sensors AG και η ίδια η Theon International Plc.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο καθαρός δανεισμός του ομίλου κινείται ήδη σε αυξημένα επίπεδα. Στις 30 Ιουνίου 2026, το Net Debt διαμορφωνόταν στα 234,3 εκατ. ευρώ, έναντι 228,2 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου. Πρόκειται για αύξηση κατά 6,1 εκατ. ευρώ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, ή περίπου 2,7%.

Παρά την αύξηση του καθαρού χρέους, ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης παρουσίασε μικρή βελτίωση. Στο τέλος Ιουνίου, ο λόγος Net Debt προς LTM Adjusted EBITDA διαμορφωνόταν στο 1,7x, από 1,8x στο τέλος Μαρτίου, αντανακλώντας την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Η εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να μεταβληθεί αισθητά μετά την ενσωμάτωση των εξαγορών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η μόχλευση αναμένεται να ανέλθει σε pro forma βάση περίπου στο 3,0x, προτού αρχίσει να αποκλιμακώνεται και κινηθεί κοντά στο 2,5x μέσα στο 2027.

Σε κάθε περίπτωση, η 7η Σεπτεμβρίου θα έχει ενδιαφέρον. Πέραν της αναμενόμενης υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης ύψους έως 325 εκατ. ευρώ, την ίδια ημέρα η εταιρεία έχει προγραμματίσει τη δημοσίευση της πλήρους οικονομικής έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εκεί αναμένεται να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, η διάρθρωση του δανεισμού και των διαθεσίμων, αλλά και οι επιπτώσεις των εξαγορών στη μόχλευση.

Η H&M Ελλάδας

Σχεδόν αμετάβλητες πωλήσεις, αλλά αισθητή υποχώρηση της κερδοφορίας εμφάνισε η H&M στην Ελλάδα κατά τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2025, με την εταιρεία να αυξάνει παράλληλα σημαντικά τις επενδύσεις της για την ανανέωση και επέκταση του δικτύου της. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο κύκλος εργασιών της H&M Ελλάδας διαμορφώθηκε στα 184,47 εκατ. ευρώ, έναντι 184,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας οριακή κάμψη 0,07%. Η εικόνα, ωστόσο, ήταν αρκετά διαφορετική σε επίπεδο αποτελεσμάτων, καθώς η άνοδος του κόστους περιόρισε σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας. Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 3%, στα 73,64 εκατ. ευρώ, με συνέπεια τα μικτά κέρδη να υποχωρήσουν στα 110,82 εκατ. ευρώ, από 113,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά κέρδη της ελληνικής εταιρείας υποχώρησαν στα 2,20 εκατ. ευρώ από 4,58 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση περίπου 52% μέσα σε έναν χρόνο.

Η κάμψη της κερδοφορίας συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση των ταμειακών διαθεσίμων. Στο τέλος Νοεμβρίου του 2025, τα διαθέσιμα είχαν περιοριστεί στα 21,73 εκατ. ευρώ, από 36,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για μείωση περίπου 14,5 εκατ. ευρώ ή 40%. Πίσω από τη μεγάλη μείωση των διαθεσίμων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η έντονη επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας. Οι πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για επενδύσεις σε ακίνητα, έφθασαν τα 15,34 εκατ. ευρώ, ποσό περίπου διπλάσιο από τα 7,64 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η επενδυτική κινητικότητα συνδέεται με τον ανασχεδιασμό του δικτύου της H&M στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία προχώρησε στη λειτουργία τεσσάρων νέων ή ανακαινισμένων πρότυπων καταστημάτων, στα οποία εφαρμόζεται το νέο μοντέλο του ομίλου, με ψηφιακές καινοτομίες και αναβαθμισμένο σχεδιασμό. Την ίδια στιγμή, το αποτύπωμα του σουηδικού ομίλου στην Ελλάδα διευρύνεται και μέσω των σημάτων COS και ARKET. Τον Μάρτιο του 2026 ολοκληρώθηκε το άνοιγμα καταστημάτων COS και ARKET σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ για τον Σεπτέμβριο του 2026 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση νέου καταστήματος στη Λάρισα.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν φορολογικές επιβαρύνσεις, μετά την υπόθεση που είχε απασχολήσει την H&M στην Ελλάδα το 2024, όταν είχε διαπιστωθεί σε κατάστημα της αλυσίδας ότι είχαν εκδοθεί, αλλά δεν είχαν διαβιβαστεί στις φορολογικές αρχές 21.100 αποδείξεις. Η υπόθεση φαίνεται να αφήνει «ουρά» και στα οικονομικά στοιχεία της επόμενης χρήσης, χωρίς πάντως οι καταστάσεις να συνδέουν ρητά τα σχετικά ποσά με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ειδικότερα, στη χρήση από 1η Δεκεμβρίου 2024 έως 30 Νοεμβρίου 2025 η H&M Ελλάδας κατέγραψε ποσό 100.975 ευρώ στην κατηγορία «φορολογικά πρόστιμα, προσαυξήσεις και καταπτώσεις εγγυήσεων», έναντι 886.632 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν διευκρινίζουν ποιο μέρος των 100.975 ευρώ αφορά αποκλειστικά φορολογικά πρόστιμα, καθώς στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης προσαυξήσεις και καταπτώσεις εγγυήσεων. Υπάρχει και ένα δεύτερο ενδιαφέρον οικονομικές φορολογικό στοιχείο στις καταστάσεις. Στα «λοιπά έκτακτα έξοδα», τα οποία ανήλθαν σε 1,081 εκατ. ευρώ, η H&M Ελλάδας αναφέρει ότι περιλαμβάνεται τακτοποίηση δήλωσης ΦΠΑ, μαζί με χρεωστικά υπόλοιπα απαιτήσεων τα οποία δεν κατέστη δυνατό να τακτοποιηθούν ή να εισπραχθούν.

Η HHG, η Cloudevo και η ΔΕΗ

Μέσα από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Hellenic Healthcare Group (HHG), που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, προκύπτουν περισσότερα στοιχεία για τη διαδρομή του 80% της εταιρείας τεχνολογίας Cloudevo, το οποίο έχει πλέον περάσει στον έλεγχο της ΔΕΗ. Οι καταστάσεις φωτίζουν τις διαδοχικές κινήσεις που προηγήθηκαν της συναλλαγής, από την αρχική απόκτηση του 40% από την HHG το καλοκαίρι του 2024 έως την αύξηση της συμμετοχής στο 80% στις αρχές του 2026 και την πώλησή της λίγους μήνες αργότερα.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η πρώτη επενδυτική κίνηση της HHG στην Cloudevo - Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΕ πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2024, όταν η Hellenic Healthcare απέκτησε το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη συμμετοχή αποτιμήθηκε λογιστικά στα 7,68 εκατ. ευρώ και η αξία της παρέμεινε αμετάβλητη τόσο στο τέλος του 2024 όσο και στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μάλιστα, η επένδυση αυτή είχε ήδη αρχίσει να αποδίδει και σε επίπεδο μερισμάτων. Κατά τη διάρκεια του 2025 η Hellenic Healthcare εισέπραξε από την Cloudevo μέρισμα 340.000 ευρώ.

Η σημαντικότερη, ωστόσο, πληροφορία βρίσκεται στα μεταγενέστερα γεγονότα των οικονομικών καταστάσεων της HHG. Τον Φεβρουάριο του 2026 η Hellenic Healthcare προχώρησε στην απόκτηση ενός επιπλέον 40% της Cloudevo. Με τη συναλλαγή αυτή η συνολική της συμμετοχή στην εταιρεία τεχνολογίας, αυξήθηκε από το 40% στο 80%, δημιουργώντας ουσιαστικά το πακέτο μετοχών που στη συνέχεια άλλαξε χέρια.

Πριν καλά καλά περάσουν 100 ημέρες, στις 18 Μαΐου 2026, η Hellenic Healthcare πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην Cloudevo, δηλαδή ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ.

Αν και οι οικονομικές καταστάσεις καταγράφουν με ακρίβεια τις ημερομηνίες των εταιρικών κινήσεων, δεν αναφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της τελικής συναλλαγής. Δεν γνωστοποιείται το τίμημα που καταβλήθηκε τον Φεβρουάριο για την απόκτηση του πρόσθετου 40%, ούτε το τίμημα στο οποίο πωλήθηκε τον Μάιο το συνολικό 80%. Η αγορά τοποθετεί τη συναλλαγή στην ενδεικτική περιοχή των 7,5-10 εκατ. ευρώ για το δεύτερο 40%, κάτι που οδηγεί το implied equity valuation της Cloudevo περίπου στα 19-25 εκατ. ευρώ και την αξία του 80% που διαθέτει η ΔΕΗ περίπου στα 15-20 εκατ. ευρώ.

Η Hellenic Healthcare Group

Πάντως επιβαρυμένη ήταν συνολικά η οικονομική εικόνα της Hellenic Healthcare Group το 2025, με διεύρυνση των ζημιών, υψηλό δανεισμό και αισθητή υποχώρηση της ρευστότητας. Ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, στο δίκτυο του οποίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic και City Hospital, κατέγραψε καθαρές ζημιές 6,91 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 56% σε σχέση με τα 4,43 εκατ. ευρώ του 2024. Το ενεργητικό αυξήθηκε σε 1,004 δισ. ευρώ, από 940,18 εκατ. ευρώ, με τις επενδύσεις σε θυγατρικές να ανέρχονται σε 390,92 εκατ. ευρώ και τα μακροπρόθεσμα δάνεια και τις απαιτήσεις σε 509,55 εκατ. ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 27,64 εκατ. ευρώ, έναντι εξόδων 30,53 εκατ. ευρώ, ενώ το μέσο επιτόκιο δανεισμού ανήλθε σε 4,36%. Βαρύ παραμένει το αποτύπωμα του δανεισμού, καθώς οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις έφθασαν τα 610,37 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες τα 74,96 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό δανεισμό στα 685,3 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 850,87 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, αισθητή ήταν η πίεση στη ρευστότητα, με τα ταμειακά διαθέσιμα να υποχωρούν στα 1,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 12,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας καθαρή εκροή 11,36 εκατ. ευρώ.

Η Παραπολιτικά Εκδόσεις ΑΕ

Σε τροχιά ανάπτυξης κινήθηκε το 2025 η Παραπολιτικά Εκδόσεις ΑΕ, καταγράφοντας βελτίωση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ, από 1,6 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο τζίρος ανήλθε σε 8,31 εκατ. ευρώ, έναντι 7,94 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4,7%.

Ακόμη θετικότερη ήταν η επίδοση σε επίπεδο μικτού αποτελέσματος, το οποίο αυξήθηκε στα 6,12 εκατ. ευρώ από 5,61 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 2,17 εκατ. ευρώ, από 1,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 2,15 εκατ. ευρώ, έναντι 1,93 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τέλος, σε επίπεδο απασχόλησης, η εταιρεία διατήρησε σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, απασχολώντας κατά μέσο όρο 87 εργαζομένους στη διάρκεια του 2025.

Άλμα κερδοφορίας για το Mononews

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε κατά την χρήση του 2025 η εταιρεία Monocle Media Lab - Mononews Μονοπρόσωπη ΑΕ, η ιδιοκτήτρια του γνωστού site mononews.gr. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας του δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Δημητρομανωλάκη ανήλθε σε 4,782 εκατ. ευρώ, έναντι 3,463 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 38%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εκτινάχθηκαν σε 2,798 εκατ. ευρώ από 1,486 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,777 εκατ. ευρώ έναντι 1,462 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλασιασμένα σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,163 εκατ. ευρώ, έναντι 1,098 εκατ. ευρώ το 2024.Στην αύξηση της κερδοφορίας συνέβαλαν, εκτός από τη λειτουργική δραστηριότητα, και κέρδη από την αποτίμηση του εμπορικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας, ύψους 88.192,12 ευρώ, έναντι ζημίας 74.468,97 ευρώ το 2024, καθώς και κέρδη από πώληση χρεογράφων ύψους 266.871,21 ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε σε 2,473 εκατ. ευρώ, από 1,405 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας την ισχυρή κερδοφορία της χρήσης. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 3,851 εκατ. ευρώ, έναντι 3,145 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν σε 1,378 εκατ. ευρώ, από 1,740 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν σε 996.053,73 ευρώ, από 976.792,17 ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν σε 2,203 εκατ. ευρώ, από 1,753 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη μεγέθυνση του κύκλου εργασιών. Ως απότοκο της εξαιρετικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 1.950.000 ευρώ στους μετόχους.

Η νέα εταιρεία του Άκη Πετρετζίκη

Στην αγορά ακινήτων κάνει το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα ο γνωστός σεφ και επιχειρηματίας Άκης Πετρετζίκης, διευρύνοντας τη δραστηριότητά του με τη σύσταση νέας εταιρείας που θα δραστηριοποιείται στην αγορά, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση ακινήτων. Πρόκειται για την GASP Investments ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε με τη συμμετοχή της AP Investments Group Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, συμφερόντων Άκη Πετρετζίκη, και της UNITAX Ε.Ε. Η νέα εταιρεία τοποθετείται στον χώρο του real estate με κύρια δραστηριότητα την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ το αντικείμενό της επεκτείνεται στην εκμίσθωση και τη διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Η GASP Investments ξεκινά με εταιρικό κεφάλαιο 150.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό της, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη σύστασή της. Την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου κατέχει η AP Investments Group, με ποσοστό 70%, έχοντας εισφέρει 105.000 ευρώ και αποκτήσει 105.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ το καθένα. Το υπόλοιπο 30% ανήκει στην UNITAX Ε.Ε., η οποία συμμετέχει με εισφορά 45.000 ευρώ και 45.000 εταιρικά μερίδια.