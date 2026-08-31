Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 3,3%, φθάνοντας στα 90,99 δολάρια το βαρέλι και ξεπερνώντας εκ νέου το όριο των 90 δολαρίων.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 3% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, μετά το νέο επεισόδιο στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να πλήττουν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 3,3%, φθάνοντας στα 90,99 δολάρια το βαρέλι και ξεπερνώντας εκ νέου το όριο των 90 δολαρίων. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψαν άνοδο 3,6%, στα 86,36 δολάρια ανά βαρέλι.

Η νέα άνοδος αποδίδεται στην ενίσχυση των ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται για εκτόξευση πυραύλων με θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.

Κατά το Associated Press, η επίθεση της Κυριακής αποτέλεσε το πρώτο δημοσίως αναγνωρισμένο αμερικανικό πλήγμα εναντίον ιρανικών θέσεων από τα τέλη Ιουλίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι από την αμερικανική επίθεση στο Λαράκ υπήρξαν νεκροί και τραυματίες μεταξύ Ιρανών στρατιωτών. Σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης, η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, αυτή τη φορά με επίκεντρο το νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται ο βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία απειλή για την εγκατάσταση, εντείνοντας τις ανησυχίες των αγορών για το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης στις ενεργειακές υποδομές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού έχει ήδη διαταραχθεί σοβαρά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα της.

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Η Goldman Sachs επισήμανε ότι η αύξηση των επιθέσεων σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχει περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους των διυλισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά επίπεδα. Η νέα κλιμάκωση επαναφέρει έτσι το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του αργού, με τους επενδυτές να παρακολουθούν πλέον στενά τόσο τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ όσο και το ενδεχόμενο επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μια περαιτέρω διαταραχή στις εξαγωγές ή στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου θα μπορούσε να εντείνει τις ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.