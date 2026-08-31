Ο Τραμπ ανάρτησε βίντεο ΑI, με «επίθεση» στο Ιράν.

Το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει μια επίλυση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ μέσω διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στον απόηχο της νέας ανταλλαγής πληγμάτων, τα πρώτα από τα τέλη Ιουλίου, που προκάλεσαν άνοδο της τιμής του πετρελαίου κατά πάνω από 3,5%.

Η επιστροφή στις εχθροπραξίες έρχεται έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες ο Λευκός Οίκος είχε επικεντρωθεί στον οικονομικό πόλεμο εναντίον του Ιράν και των εταίρων του, μέσω κυρώσεων, ενώ η διπλωματία παραμένει σε αδιέξοδο. Μιλώντας στον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, στο περιθώριο συνόδου ασφαλείας στο Κιργιστάν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι απέτυχαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που προέβλεπαν προηγούμενες συμφωνίες.

«Παρόλα αυτά, ακόμα προσπαθούμε να πετύχουμε μια συμφωνία και κατανόηση και πιστεύουμε ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, ούτε το δικό μας, ούτε της περιοχής, ούτε της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim. «Πιστεύουμε ότι η λύση για τα υπάρχοντα προβλήματα είναι ο διάλογος και η συνεργασία και πως πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε μέσο, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της ανασφάλειας και της σύγκρουσης», συμπλήρωσε ο Πεζεσκιάν.

Το ΑΙ βίντεο του Τραμπ και το «ξοφλημένο» Ιράν

Οι δηλώσεις του Πεζεσκιάν έρχονται και μετά το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, σε ανάρτηση που έγραψε ουσιαστικά οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το ιρανικό νησί Χαργκ, που διαχειριζόταν το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, πριν από την έναρξη του πολέμου.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, σημειώνει το Reuters, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έβαλαν στο στόχαστρο το εν λόγω νησί στα πλήγματα που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Χαμίντ Μπόβαρντ, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής National Iranian Oil, χαρακτήρισε «γελοία» την ανάρτηση του Τραμπ, συμπληρώνοντας πως οι συνθήκες στο Χαργκ είναι «ήρεμες», ενώ δεν έχουν σταματήσει οι πετρελαϊκές εργασίες.

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Την Κυριακή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 660 χιλιόμετρα αναλυτικά του Χαργκ, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. Ακολούθησαν αντίποινα της Τεχεράνης, που εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του βίντεο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε, γράφοντας στο Truth Social πως το Ιράν είναι «επίσημα ένα ξοφλημένο έθνος, είναι νεκρό». Συμπλήρωσε πως «δεν έχουν Ναυτικό, Αεροπορία, νόμισμα, δεν πληρώνουν τους στρατιώτες ή την αστυνομία», ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν «είναι στο 300%» και η ηγεσία της χώρας «είναι σε πλήρη αποδιοργάνωση».

Το μόνο που έχει το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι «τα fake news από τις ΗΠΑ» και «μια προθυμία να σκοτώνουν τους διαδηλωτές τους», προσθέτοντας ότι «πλέον πάνω από 100.000 είναι νεκροί, πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας».