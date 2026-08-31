Η απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ενόψει της έναρξης της διδακτικής χρονιάς την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2026-2027 καθώς και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η απόφαση περιλαμβάνει ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις υφιστάμενων αποσπάσεων, καθώς και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών, με τις σχετικές μεταβολές να αφορούν διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Δείτε τα όνοματα με τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εδώ και τις αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑ εδώ