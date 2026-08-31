Οι ανακοινώσεις Ζαχαράκη για την ανακοίνωση των ονομάτων των 30.000 προσλήψεων αναπληρωτών και το χρονοδιάγραμμα για την δεύτερη φάση της κάλυψης των κενών στα σχολεία.

Αύριο αναμένεται να γίνουν γνωστά τα ονόματα και οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της α φάσης που προσλαμβάνονται για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Συνολικά, στην πρώτη φάση αναμένεται να τοποθετηθούν περίπου 30.000 αναπληρωτές, με τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνονται για το σχολείο ή την περιοχή στην οποία θα υπηρετήσουν.

Όπως δήλωσε στο ΣΚΑΙ η υπουργός «έχουμε 18.500 σχολεία και περίπου 140.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. 5.500 νέοι εκπαιδευτικοί ήταν προγραμματισμένοι να διοριστούν, 5.300 τελικά βρέθηκαν στους πίνακες. Άρα φτάνουμε από το 2019 έως το 2026 να έχουν διοριστεί πάνω από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, περίπου το 1/3 δηλαδή των μόνιμων εκπαιδευτικών διορίστηκαν από το '19 έως το '26. Πάρα πολλοί είχαν συνταξιοδοτηθεί επίσης, αλλά διορίσαμε περισσότερους εκπαιδευτικούς από όσους συνταξιοδοτήθηκαν».

Όσον αφορά τους αναπληρωτές, σύμφωνα με την υπουργό θα είναι 30.000 και «αύριο θα ξέρουν πού θα τοποθετηθούν, διότι αύριο τρέχουν οι πίνακες, νωρίτερα φέτος από την περσινή χρονιά». «Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου υπολογίζουμε πως θα προσλάβουμε άλλους 6.000 αναπληρωτές στη δεύτερη φάση και πιστεύουμε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φτάσουμε περίπου τους 45.000 αναπληρωτές», είπε επίσης. Σύμφωνα με την υπουργό γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

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Διπλό ενοίκιο θα δίνεται ως επιστροφή στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Ερωτηθείσα για το πώς θα βρουν κατοικία οι αναπληρωτές, η κ. Ζαχαράκη παραδέχτηκε πως υπάρχει μια αδυναμία στο να βρεθεί σπίτι και είναι πολύ ψηλά τα ενοίκια σε κάποιες περιοχές, αλλά σημείωσε πως «το κράτος πλέον με απόφαση του πρωθυπουργού δίνει διπλό ενοίκιο πίσω. Επιστρέφονται δηλαδή 2 δόσεις ενοικίου στον αναπληρωτή, στον εκπαιδευτικό και σε άλλες ειδικότητες. Να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα λάβουν το διπλό ενοίκιο για το 2024, και περίπου στα τέλη Νοεμβρίου διπλό ενοίκιο για το 2025».

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