Στις 11 Σεπτέμβρη η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με τον αγιασμό να δίνει σκυτάλη στην έναρξη των μαθημάτων.

Ο Αύγουστος ρίχνει «αυλαία» και παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη με τον αγιασμό σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια .

Οι σχολικές αυλές θα γεμίσουν και πάλι με μαθητές σηματοδοτώντας μια νέα αρχή γεμάτη προσδοκίες, όνειρα και στόχους. Ο αγιασμός αποτελεί ένα ιδιαίτερο συμβολικό ξεκίνημα για κάθε σχολική κοινότητα. Είναι η στιγμή που οι πόρτες των σχολείων ανοίγουν ξανά και εκπαιδευτικοί και μαθητές συναντώνται για να ξεκινήσουν μαζί ένα ακόμη ταξίδι γνώσης, δημιουργίας και συνεργασίας. Σύμφωνα με την φετινή εγκύκλιο, η χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι ημερομηνίες λήξης μαθημάτων και εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν μέσα στη χρονιά.

Η φετινή χρονιά φέρνει μαζί της 180 μέρες μαθημάτων έναντι των 167 που είχαμε πέρσι. Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο τις περισσότερες μέρες μαθημάτων ήτοι 24 έχει ο Μάρτιος ενώ τις λιγότερες ήτοι μόλις 10 τις έχει ο Ιούνιος. Οι πρώτοι σχολικοί μήνες ξεκινούν με σχετικά λιγότερες ημέρες μαθημάτων, ακολουθεί μια περίοδος με αυξημένη σχολική δραστηριότητα και ο Μάρτιος αποτελεί το σημείο όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων. Στη συνέχεια, οι ημέρες μειώνονται λόγω των διακοπών του Πάσχα και, τελικά, τον Ιούνιο η σχολική χρονιά μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ο αγιασμός θα γίνει από τις 08:15 έως τις 9 ενώ λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η ακριβής ώρα γνωστοποιείται από τα σχολεία στους γονείς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αμέσως μετά τον αγιασμό, οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα αποχωρήσουν. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σημειωτέον ότι μετά τον αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων, οι μαθητές θα μπουν στις νέες τους τάξεις και θα γίνει μια πρώτη ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς για το πλάνο της νέας σχολικής χρονιάς.

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Σχολεία: Ποιοι μαθητές θα έχουν τριήμερο αμέσως μετά τον αγιασμό

Βέβαια η σχολική χρονιά ξεκινά με τριήμερο αμέσως μετά τον αγιασμό για τους μαθητές στον Δήμο Αιγάλεω καθώς στις 14 Σεπτέμβρη ημέρα έναρξης των μαθημάτων τιμάται ο πολιούχος της πόλης Εσταυρωμένος. Η γιορτή του «πέφτει» κάθε χρόνο ανήμερα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η γιορτή του Εσταυρωμένου που είναι πολιούχος του Δήμου τιμάται πανηγυρικά με τις οικείες δημοτικές υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές όπως και τα σχολεία όλων των βαθμίδων της περιοχής. Αργία αποτελεί και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που εκεί έχει την έδρα του. Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι αφιερωμένη στον Σταυρό πάνω στον οποίο μαρτύρησε και σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ανήμερα της 14ης Σεπτέμβρη εορτάζεται η διπλή ανεύρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε και σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο Σταυρός αποτελεί το σημαντικότερο σύμβολο της χριστιανικής πίστης και κατέχει ξεχωριστή θέση στη λατρευτική ζωή των πιστών. Κάθε χρόνο, ανήμερα της εορτής, οι πιστοί προσέρχονται στους ναούς κρατώντας γλάστρες με βασιλικό ή άλλα λουλούδια, τα οποία είναι γνωστά ως «σταυρολούλουδα». Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τα σταυρολούλουδα μοιράζονται στους πιστούς ως ευλογία, ώστε να τα μεταφέρουν στα σπίτια τους. Έτσι μετά τον αγιασμό στις 11 Σεπτέμβρη, οι μαθητές του Αιγάλεω χάρη στην τοπική αργία της 14ης Σεπτεμβρίου κερδίζουν ένα επιπλέον τριήμερο ξεκούρασης πριν ξεκινήσει για τα καλά η σχολική καθημερινότητα.