Οι διευθυντές ζητούν να μην υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» στο σχόλασμα ώστε άπαντες οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ποια είναι η ευθύνη κάθε πλευράς.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και της επιστροφής των μαθητών στα θρανία οι διευθυντές αναδεικνύουν το ζήτημα της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Η Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας σαφείς και ενιαίες οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά το σχόλασμα, αλλά και για τις ευθύνες εκπαιδευτικών και διευθυντών.

Στην καθημερινή λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος μπορεί να παραλαμβάνει έναν μαθητή, ποια είναι η υποχρέωση του εκπαιδευτικού κατά την αποχώρηση, αλλά και εάν ένα παιδί μπορεί να φύγει μόνο του από το σχολείο με τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα. Οι διευθυντές ζητούν οι απαντήσεις να δοθούν εγγράφως και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο για όλες τις σχολικές μονάδες και να μην εφαρμόζονται διαφορετικές πρακτικές από σχολείο σε σχολείο.

Τα 4 κρίσιμα ερωτήματα

1. Ποιος παραλαμβάνει τους μαθητές στο σχόλασμα;

Το πρώτο ζήτημα αφορά την αποχώρηση των μαθητών στις 13:15, μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος. Ζητείται να διευκρινιστεί εάν οι γονείς και κηδεμόνες πρέπει να έχουν δηλώσει εκ των προτέρων τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει για να παραλαμβάνουν και να συνοδεύουν τα παιδιά τους. Η ύπαρξη συγκεκριμένης διαδικασίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ποιος έχει δικαίωμα να παραλάβει κάθε μαθητή και υπό ποιες προϋποθέσεις.

2. Ποια είναι η ευθύνη των εκπαιδευτικών;

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Ένα ακόμη ερώτημα αφορά τον ρόλο των εκπαιδευτικών κατά τη στιγμή της αποχώρησης. Η Ένωση ζητά να διευκρινιστεί εάν οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραδίδουν προσωπικά τους μαθητές στους γονείς, στους κηδεμόνες ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο ενήλικο πρόσωπο. Παράλληλα, ζητείται να καθοριστεί με σαφήνεια μέχρι ποιο σημείο εκτείνεται η ευθύνη των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου κατά τη διαδικασία του σχολάσματος.

3. Μπορεί ένας μαθητής να φύγει μόνος του από το σχολείο;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα των μαθητών που ενδέχεται να αποχωρούν χωρίς τη συνοδεία ενήλικα. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο Διευθυντής μπορεί να αποδέχεται υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα, με την οποία επιτρέπεται στον μαθητή να αποχωρεί μόνος του στις 13:15. Σε μια τέτοια περίπτωση, ζητείται να διευκρινιστεί ποια είναι η ευθύνη του σχολείου και εάν η σχετική δήλωση του γονέα καλύπτει τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό σε περίπτωση κάποιου απρόβλεπτου περιστατικού.

4. Τι ισχύει για την αποχώρηση από το Ολοήμερο;

Ανάλογο ερώτημα τίθεται και για τους μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Οι διευθυντές ζητούν να αποσαφηνιστεί εάν ένας μαθητής μπορεί να αποχωρεί χωρίς συνοδεία και μετά τη λήξη του Ολοήμερου, αποκλειστικά με βάση υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.

«Η ευθύνη δεν μπορεί να παραμένει αδιευκρίνιστη»

Η Ένωση Διευθυντών/ντριών επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια των μαθητών και τη νομική ευθύνη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Όπως υπογραμμίζει, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατόν να καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση ενός απρόβλεπτου περιστατικού, βασιζόμενοι σε γενικές διατάξεις, προφορικές οδηγίες ή διαφορετικές ερμηνείες. Για τον λόγο αυτό, ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα σαφείς, έγγραφες και δεσμευτικές οδηγίες, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο για όλα τα σχολεία. Βασικό αίτημα της Ένωσης είναι να οριοθετηθούν με ακρίβεια οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων και να διασφαλιστεί ότι η αποχώρηση των μαθητών θα πραγματοποιείται με τρόπο ασφαλή και ξεκάθαρο. «Η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποθέσεις, προφορικές οδηγίες ή προσωπικές ερμηνείες», τονίζει η Ένωση, αναμένοντας συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο πριν ανοίξουν τα σχολεί.

Η Ένωση ζητά, ουσιαστικά, να μην υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» σε ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια των παιδιών. Οι διευθυντές αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας πριν από την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.