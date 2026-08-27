Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί για ακόμη ένα 24ωρο ο υδράργυρος, με το θερμόμετρο να αγγίζει τοπικά έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Η Πέμπτη θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο το σκηνικό δεν θα είναι παντού αμιγώς καλοκαιρινό.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρα φαινόμενα υπάρχει και για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

«Βράζει» η δυτική και νότια Ελλάδα

Η θερμοκρασία παραμένει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, παρουσιάζοντας ιδιαίτερη έξαρση στα δυτικά και τα νότια τμήματα της επικράτειας.

Στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 39 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα, πάλι, οι τιμές θα κυμανθούν από 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με τη νότια Κρήτη να καταγράφει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, αγγίζοντας τους 37 βαθμούς.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, προσφέροντας σχετική ανακούφιση: Η έντασή τους θα κυμανθεί από 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα πνέουν τοπικά έως και 7 μποφόρ.

Σημειώνεται πως οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες, και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής.