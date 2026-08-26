Επιστρέφει στον κόσμο του Χάρι Πότερ, σε θεατρική παράσταση.

Ο Ρούπερτ Γκριντ, ο «Ρον Γουέσλι» των ταινιών του «Χάρι Πότερ», επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε διάσημο, αυτή τη φορά στο Μπρόντγουεϊ, με την παράσταση «Harry Potter and the Cursed Child», το 2027.

Ο 38χρονος ηθοποιός πρωταγωνίστησε και στις οχτώ ταινίες του «Χάρι Πότερ», από το 2001 έως το 2011, δίπλα στον Ντάνιελ Ράντκλιφ και την Έμα Γουάτσον. Τώρα θα ενσαρκώσει τον ρόλο του «Ρον» στην παράσταση που θα παίζεται στο Lyric Theatre, από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαΐου 2027.

«Ο Ρον Γουέσλι είναι κομμάτι μου από τότε που ήμουν 11 χρονών και ανυπομονώ να τον “συναντήσω” ξανά σε αυτή τη φάση της ζωής του», δήλωσε σημειώνοντας ότι είναι κάτι «τόσο οικείο αλλά και εντελώς νέο» το γεγονός ότι θα υποδυθεί αυτό τον χαρακτήρα «τώρα που είμαστε και οι δύο πατεράδες».

Είναι η δεύτερη φορά που μέλος του καστ των ταινιών Χάρι Πότερ παίζει στην παράσταση, καθώς φέτος ο Τομ Φέλτον υποδύθηκε ξανά τον Ντράκο Μαλφόι. Η υπόθεση του θεατρικού έργου εκτυλίσσεται 19 χρόνια μετά το τέλος του τελευταίου μυθιστορήματος, «Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου». Ο ενήλικος Πότερ είναι παντρεμένος με την Τζίνι Γουέσλι, αδελφή του καλύτερου φίλου του Ρον, ο οποίος έχει παντρευτεί την Ερμιόνη Γκρέιτζερ. Και τα δύο ζευγάρια έχουν αποκτήσει και παιδιά και όλοι τους κινδυνεύουν ξανά.

Πηγή: AP