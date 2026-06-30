Ο Βρετανός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Μάικλ Μπερν, ο Βρετανός ηθοποιός που διέγραψε μακρά πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο, ενώ μεταξύ άλλων είχε εμφανιστεί σε ταινίες των σειρών «Ιντιάνα Τζόουνς» και «Χάρι Πότερ».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο ηθοποιός πέθανε στις 20 Ιουνίου, ωστόσο η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη. Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του Μάικλ Μπερν, ο οποίος ήταν παντρεμένος από το 1965 με την επίσης ηθοποιό Κάρολ Νίμονς και μαζί απέκτησαν δύο κόρες και τρία εγγόνια.

Από τον «Ιντιάνα Τζόουνς» στον «Χάρι Πότερ»

Ο Μάικλ Μπερν γεννήθηκε το 1943 στο Λονδίνο. Έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις στην τηλεόραση, ως guest, τη δεκαετία του ‘60 και παράλληλα ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο.

Τη δεκαετία του ‘70 άρχισε να παίζει σε ταινίες και μεταξύ άλλων εμφανίστηκε στα φιλμ «Ο αετός πάτησε στη γη» (1976), «Η γέφυρα του Άρνεμ» (1977) και «Ομάδα κρούσεως 10 απ’ το Ναβαρόνε» (1978).

Ίσως περισσότεροι τον θυμούνται ως τον κακό «συνταγματάρχη Βόγκελ», από την ταινία του 1989 «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία», στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Χάρισον Φορντ και ο Σον Κόνερι.

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Επίσης, μεταξύ άλλων έπαιξε στις ταινίες: «Braveheart» (1995), «Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει» (1997), «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» (2002), αλλά και στο «Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου- Μέρος 1», το 2010, φιλμ στο οποίο υποδύθηκε τον «Γκέλερτ Γκίντεβαλντ».