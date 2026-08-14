Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα.
Στο βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του ιστιοφόρου καθώς εισέρχεται στο λιμάνι, αλλά και η στιγμή που προσκρούει στα σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο σημείο.
Δείτε το βίντεο:
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Το επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο, με ελληνική σημαία, μετέφερε συνολικά επτά άτομα. Στα ελλιμενισμένα σκάφη που χτυπήθηκαν δεν υπήρχαν επιβαίνοντες.
Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Μετά το περιστατικό, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες.