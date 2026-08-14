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Στο βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του ιστιοφόρου καθώς εισέρχεται στο λιμάνι, αλλά και η στιγμή που προσκρούει στα σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο σημείο.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του ιστιοφόρου καθώς εισέρχεται στο λιμάνι, αλλά και η στιγμή που προσκρούει στα σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο σημείο.

Δείτε το βίντεο:

{https://web.facebook.com/share/v/167u9yEFniv/}

Το επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο, με ελληνική σημαία, μετέφερε συνολικά επτά άτομα. Στα ελλιμενισμένα σκάφη που χτυπήθηκαν δεν υπήρχαν επιβαίνοντες.

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Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Μετά το περιστατικό, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες.